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Mondial 2026 : Ghana-Panama (01h00 sur BeIN 1)

Mondial 202618 juin , 00:04
parGuillaume Conte
0
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Ghana : Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Yirenkyi; Nuamah, Jordan Ayew, Semenyo; Sulemana
Panama : Mosquera; Blackman, Andrade, Córdoba; Murillo, Ramos, Harvey, Martínez, Rodríguez; Bárcenas, Waterman

World Cup

18 juin 2026 à 1:00
Ghana
Yirenkyi90'
1
0
Match terminé
Panama
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
C. Harvey Cesneros
PanamaPanama
Remplacement
90
ENTRE
A. Godoy
PanamaPanama
SORT
C. Blackman
PanamaPanama
But
90
C. Yirenkyi
GhanaGhana
Remplacement
87
ENTRE
P. Adu
GhanaGhana
SORT
J. Ayew
GhanaGhana
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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