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Mondial 2026 : Brésil-Japon : les compos (19h sur M6 et BeIN 1)

Mondial 202629 juin , 17:45
parGuillaume Conte
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Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Casemiro, Guimarães, Paqueta - Rayan, Vinicius, Cunha.
Japon : Suzuki - Doan, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito - Nakamura, Sano, Kamada, Junya Ito - Maeda, Ueda
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Derniers commentaires

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

Le pauvre type je pense c est toi !!! Allez comme tous les ans marseille champion d août a novembre 🤭🤭 et essayer pas encore de finir derrière Lens ça fera tâche...😁

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Sammy : Greenwood touche moins que Hojbjerg. D'après le site Capology (salaires vérifiés) : Hojbjerg : 6,36 M€ brut par an --> 530 000 € brut par mois Greenwood : 5,45 M€ brut par an --> 454 166 € brut par mois.

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mais toi depuis 1993 ...c est quoi tes résultats ???😄😄😄 bah juste une l1 .....c est pas terrible en 35 ans pourtant le Qatar était pas la ....... réfléchis avant d écrire...... 🤭🤭

OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

tu peux te casser sinon.... tu manqueras pas. enfin peut etre a ton gourou , juste pour ta thune....

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mon pauvre non j ai connu le PSG ginola weah roche guerin valdo etc 5 demi de suite coupe d europe ! ...allez mon petit bonne .....c3🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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