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Messi, Mbappé et Kane cartonnent, Cristiano Ronaldo prend cher

Mondial 202617 juin , 23:30
parFoot01 avec Reuters
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Les deux occasions manquées mercredi par Cristiano Ronaldo face à la République démocratique du Congo et une prestation globale assez effacée n'ont pas fait taire les critiques de ceux qui estiment que l'apogée du Portugais est désormais derrière lui.
Le Portugal a été tenu en échec par la RDC (1-1), qui participe à sa première Coupe du monde depuis 52 ans.
Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, participe à son sixième Mondial, un record qu’il détient conjointement avec l’Argentin Lionel Messi.
La frustration de son capitaine Bruno Fernandes, placé derrière Cristiano Ronaldo sur la première de ces deux occasions, était visible et s'est fait sentir pendant de longues secondes.
L'attaquant vedette est le joueur portugais qui a touché le moins de ballons (25) parmi ceux qui ont joué plus de 45 minutes.

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Le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez n'avait pas particulièrement envie de commenter la prestation de Cristiano Ronaldo en conférence de presse.
"On doit utiliser tous les joueurs sur le terrain. L’attaquant de pointe (Cristiano Ronaldo) doit se trouver près de la surface de réparation et on doit lui faire parvenir le ballon.”
Roberto Martinez a ajouté n'avoir jamais pensé à remplacer sa star, jugeant son expérience essentielle.
"Cela n'aurait aucun sens de sortir le meilleur buteur du football mondial dans un match où l'équipe a besoin de marquer", a-t-il dit.
"Dans des moments comme celui-ci, l’expérience de Cristiano dans la surface est importante. La façon dont il attire les défenseurs est importante, la façon dont nous pouvons exploiter l’espace est importante. Quand on cherche à marquer, on a besoin de Cristiano."
Le débat sur la place de Cristiano Ronaldo n’est pas nouveau à mesure que les années passent.
Son incroyable bilan de 143 buts en 229 sélections - deux records dans le football masculin mondial - le place parmi les légendes de ce sport.
Le Portugal affrontera l’Ouzbékistan mardi à Houston, avant de se mesurer à la Colombie lors du dernier match du groupe K, le 27 juin à Miami.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

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Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

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Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

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Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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