CdM 2026 : Surprise, le Portugal bute sur la RD Congo

Phase de groupes, groupe K

Houston, NRG Stadium

Le Portugal et la République démocratique du Congo font match nul : 1 but partout

But pour le Portugal : Joao Neves (6e)

But pour la RdC : Wissa (45e+5)

Ce mercredi soir, en Coupe du monde, le Portugal a été surpris par la République démocratique du Congo. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Lusitaniens.

Dès l’entame de la rencontre, João Neves a en effet placé une tête imparable dont il a le secret pour ouvrir le score. Par la suite, le Portugal a maîtrisé son sujet et dominé les débats avant de progressivement baisser en intensité.

La RDC n’en demandait pas tant pour revenir dans la partie. Yoane Wissa inscrira lui aussi une tête imparable pour Diogo Costa juste avant la pause, marquant ainsi le premier but congolais de l’histoire en Coupe du monde.

Les Léopards réalisent une très belle opération avec ce match nul et auraient même pu espérer mieux au vu de leur seconde période. Le Portugal va désormais devoir se remettre au travail afin de monter en puissance lors de ses deux prochaines rencontres de groupe.