Messi et l'Argentine favorisés, il dénonce le scandale

Dès son entrée en lice, l’Argentine a frappé fort avec un 3-0 face à l’Algérie. Un match qui aurait pu être bien différent si Szymon Marciniak avait donné un carton rouge à Lionel Messi après une grosse faute sur Aïssa Mandi.

Champion du monde en titre, l’Argentine annonce la couleur. L'Albiceleste n’a fait qu’une bouchée de l’Algérie avec une large victoire 3-0 lors de la 1ère journée de la Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi. Une victoire signée Lionel Messi, auteur d’un fabuleux triplé. La légende vivante du FC Barcelone aurait néanmoins pu vivre une soirée beaucoup plus compliquée.

A la 31e minute de jeu, alors qu’il pressait pour récupérer le ballon dans les pieds du défenseur algérien de Lille Aïssa Mandi, le numéro 10 de l’Argentine s’est rendu coupable d’une très vilaine semelle sur le mollet de son adversaire. Un geste d’attaquant maladroit sans doute involontaire de la part de Lionel Messi, qui aurait quand même lui valoir un carton rouge selon de nombreux observateurs. C’est par exemple l'avis de Vincent Duluc.

Le journaliste de L’Equipe est furieux devant le traitement spécial dont bénéficient Messi et l’Argentine en Coupe du monde selon lui. « N’importe quel autre joueur aurait pris rouge, deux matches de suspension, et serait revenu pour les 16es. Messi est protégé, comme en 2018 (main volontaire, pas jaune). On a le droit d’adorer un génie et de détester l’injustice » a publié notre confrère sur son compte X.

Un avis partagé par des milliers d’internautes, qui se demandent si un jour, Lionel Messi et l’Argentine seront arbitrés de façon normale à la Coupe du monde. Le Mondial 2022 avait notamment vu fleurir plusieurs polémiques après des décisions plutôt favorables pour les Argentins tout au long de la compétition. Espérons que ce ne sera pas le cas pendant un mois et demi aux Etats-Unis, l’Albiceleste n’ayant pas besoin de cet avantage supplémentaire pour être l’un des grands favoris à sa propre succession sur le sol américain en cet été 2026.