Messi en larmes après « des jours difficiles »

Visiblement ému, l'Argentin Lionel Messi a essuyé mardi quelques larmes avec son maillot après avoir inscrit le premier de ses trois buts contre l'Algérie (3-0) pour l'entrée en lice à la Coupe du monde 2026 des tenants du titre.

Lionel Messi a expliqué que ses larmes étaient liées à une raison personnelle, sans rapport avec le football.

"Pourquoi ai-je pleuré ? C'était quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours difficiles", a déclaré, après la rencontre, l'attaquant argentin, qui participe cette année à sa sixième Coupe du monde, un record.

"Mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, parce qu'ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force pour m’aider à surmonter cette épreuve."

Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans la semaine prochaine, a égalé le record de l'Allemand Miroslav Klose avec 16 buts marqués en Coupe du monde.

L’Argentine poursuivra la défense de son titre lundi contre l’Autriche.