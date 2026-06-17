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Messi en larmes après « des jours difficiles »

Mondial 202617 juin , 16:20
parFoot01 avec Reuters
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Visiblement ému, l'Argentin Lionel Messi a essuyé mardi quelques larmes avec son maillot après avoir inscrit le premier de ses trois buts contre l'Algérie (3-0) pour l'entrée en lice à la Coupe du monde 2026 des tenants du titre.
Lionel Messi a expliqué que ses larmes étaient liées à une raison personnelle, sans rapport avec le football.
"Pourquoi ai-je pleuré ? C'était quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours difficiles", a déclaré, après la rencontre, l'attaquant argentin, qui participe cette année à sa sixième Coupe du monde, un record.
"Mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, parce qu'ils ont toujours été à mes côtés et m’ont donné beaucoup de force pour m’aider à surmonter cette épreuve."
Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans la semaine prochaine, a égalé le record de l'Allemand Miroslav Klose avec 16 buts marqués en Coupe du monde.
L’Argentine poursuivra la défense de son titre lundi contre l’Autriche.
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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.

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