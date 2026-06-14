Mbappé marabouté, son père appelle le Sénégal

Dans 48 heures, l'équipe de France fera son entrée dans le Mondial 2026 ce sera contre le Sénégal. Du côté des Lions de la Téranga, on espère faire souffrir les Bleus comme cela avait été le cas en 2002. L'occasion pour El-Hadji Diouf de raconter une anecdote énorme.

Didier Deschamps l'avait vécu comme joueur lors du Mondial 2002, et celui qui est désormais le sélectionneur des Bleus espère probablement ne pas revivre le scénario catastrophe connu face au Sénégal il y a 24 ans. Titulaire au sein de l'équipe sénégalaise lors de cette victoire entrée dans la légende, El-Hadji Diouf sera mardi soir présent au MetLife Stadium, puisqu'il fait partie de la délégation de l'équipe africaine. C'est l'occasion pour l'ancien prodige offensif sénégalais, désormais âgé de 45 ans, d'évoquer le duel à venir contre l'équipe de France version Kylian Mbappé. Dans L'Equipe, El-Hadji Diouf affirme avoir reçu un appel téléphonique de Wilfrid Mbappé concernant une possible tentative de maraboutage de l'attaquant vedette des Bleus à l'occasion de France-Sénégal.

Le même marabout que celui de Zidane contre Mbappé

L'ancien joueur, passé notamment par Sochaux, le Stade Rennais et RC Lens pour ne parler que de la France, explique le père de Kylian Mbappé l'a appelé dès que le tirage au sort a placé le Sénégal sur la route de l'équipe de France pour ce Mondial 2026. « Le premier à m’appeler a été mon frère Wilfrid (Mbappé). Il m’a dit : “Il faut faire attention à mon fils, il ne faut pas faire comme avec Zidane” (sous-entendu : le marabouter). Je lui ai répondu : “On va faire comme Zidane, ton fils ne va pas jouer.” Bien sûr que j'ai envie de voir ces équipes-là avec leurs meilleurs joueurs. Le foot, c'est d'abord un spectacle. Un match sans Mbappé ? Non ! J'étais bien content de battre la France sans Zidane. Mais avec monsieur Zidane, ça allait faire autre chose encore… », explique El-Hadji Diouf.

Il est vrai que Zinedine Zidane était forfait pour ce match légendaire de 2002 entre les Bleus, champions du monde en titre, et les Lions de la Téranga. Zizou avait été victime d'une blessure au quadriceps et il n'avait pas été en mesure de tenir son rang. La France avait été battue 1-0 par le Sénégal sur un but de Diop, servi par Diouf, ce qui avait contribué à l'élimination des Bleus dès le premier tour. Du côté de Didier Deschamps, on n'envisage pas du tout le même scénario.