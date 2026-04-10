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Les maillots du Mondial ratés, Nike s'excuse

Mondial 202610 avr. , 14:30
parNathan Hanini
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La Coupe du monde approche à grands pas et à l'occasion de la dernière trêve internationale de mars, les différentes sélections ont dévoilé leur tunique pour le mondial en Amérique du Nord. L’occasion pour les fans de déceler les problèmes de conception sur les maillots Nike. La marque a réagi par le biais d’un communiqué.
À la fin du mois de mars, tous les yeux étaient rivés sur l’Amérique du Nord. L’équipe de France s’est rendue dans le Nouveau Monde pour disputer deux matchs amicaux dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026. Si sur le terrain tout s’est parfaitement déroulé pour les hommes de Didier Deschamps, certains détails n’ont pas échappé aux téléspectateurs. Les maillots portés par les Bleus ont visiblement un défaut de conception. Un problème généralisé sur les tuniques produites par la marque Nike. L’enseigne à la virgule a souhaité réagir cette semaine.

Nike s’excuse

Dans un communiqué de presse partagé par The Guardian, Nike explique un défaut de conception sur ses maillots au niveau de l’épaule droite. « Lors de la récente trêve internationale, nous avons constaté un petit problème sur les tenues Nike de nos équipes nationales, particulièrement visible au niveau de la couture des épaules. Les performances ne sont pas affectées, mais l’esthétique générale n’est pas à la hauteur de nos attentes, » explique dans un premier temps la marque américaine.
La prochaine Coupe du monde démarrant le 11 juin prochain rend le timing très serré. « Nous nous imposons toujours, ainsi qu’à nos produits, les normes les plus élevées, et nous n’avons pas été à la hauteur cette fois-ci. Nous travaillons d’arrache-pied pour rectifier le tir pour les joueurs et les supporters, car chaque tenue doit refléter le soin, la précision et la fierté que ce sport mérite, » poursuit la marque à la virgule. Désormais, il ne reste plus que quelques semaines pour corriger le problème alors que des millions de pièces ont déjà été produites.

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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
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3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
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43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
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3628106123743-6
12
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332896132437-13
13
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152836192560-35

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