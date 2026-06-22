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Le sélectionneur iranien estime que ce début de Coupe du monde entrera dans l'histoire

Mondial 202622 juin , 4:34
parFoot01 avec Reuters
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par Hatem Maher
INGLEWOOD, Californie, 21 juin (Reuters) - Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei estime que le début de tournoi sans défaite de son équipe en Coupe du monde sera gravé dans l'histoire du football iranien, après une période de préparation marquée par des perturbations liées à la guerre, des complications liées aux déplacements et un temps d'entraînement limité.
Après son match nul d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, l'Iran a pris un nouveau point dimanche en tenant la Belgique en échec 0-0 à Los Angeles, ce qui lui permet d'afficher désormais deux points au classement du Groupe G.
Réduite à dix, la Belgique a dominé la possession mais n’a pas réussi à percer la défense iranienne, le gardien Alireza Beiranvand réalisant une série d’arrêts pour préserver le résultat. L’Iran s’est également montré dangereux en contre-attaque et a failli arracher la victoire.
Amir Ghalenoei a tenu à replacer ce résultat dans le contexte des difficultés traversées par son équipe au cours des six derniers mois.
"Nous avons vécu dans des conditions de guerre pendant six mois, notre championnat était à l’arrêt," a-t-il déclaré. "De nombreuses équipes ont annulé les matchs qu’elles devaient disputer contre nous. Nous sommes arrivés à la Coupe du monde dans les pires conditions possibles."
L’entraîneur a expliqué que les retards dans l’octroi des visas, les restrictions de déplacement et l’annulation des matchs amicaux avaient gravement perturbé la préparation, les joueurs étant répartis entre ceux basés à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L'Iran a disposé de moins de 16 heures d'entraînement avant d'affronter la Belgique et doit encore composer avec un calendrier de déplacements exigeant, avec un retour prévu à Tijuana avant de préparer le match de vendredi contre l'Égypte à Seattle.
"Ne pas avoir perdu lors de ces deux matchs est un formidable exploit. Cela restera inscrit dans l’histoire de notre football," a-t-il affirmé.
Le sélectionneur a rendu un hommage appuyé au gardien Alireza Beiranvand, qu'il a qualifié de "l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football iranien" après ses sept arrêts décisifs.
"Ces joueurs donnent tout et jouent avec leur cœur," a-t-il déclaré. "L’histoire et les générations futures se souviendront d’eux."
Le milieu de terrain Alireza Jahanbakhsh a déclaré que l'équipe puise sa force dans l'adversité.
"Les conditions de déplacement n'ont pas été idéales, mais nous ne voulons pas le répéter sans cesse, car je pense que tout le monde en est conscient," a-t-il dit.
"Nous prenons les matchs les uns après les autres. La prestation d'aujourd'hui a été remarquable, mais nous ne devons pas baisser la garde pour le prochain match contre l'Égypte. Nous savons à quel point il est important."
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C'est un Cantona bis , énorme en club mais rien en sélection, Cantona c étais la chose énorme en PL avec MU mais en sélection invisible

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