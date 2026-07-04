Ounahi

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

Mondial 202604 juil. , 21:05
parEric Bethsy
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Notamment grâce au doublé d’Ounahi, le Maroc a remporté son 8e de finale du Mondial contre le Canada (3-0). Les Lions de l’Atlas affronteront en quarts le vainqueur du match entre le Paraguay et l’équipe de France.
Le Maroc verra de nouveau les quarts de finale de la Coupe du monde ! Ce samedi, les Lions de l’Atlas ont corrigé le Canada malgré une première période décevante. Ce sont effectivement les Canadiens qui dominaient ce premier acte marqué par la parade du gardien marocain Bounou face à l’attaquant Oluwaseyi. En difficulté, les coéquipiers d’Hakimi n’étaient pas non plus aidés par la sortie sur blessure de leur attaquant Saibari. Le score nul et vierge à la pause était donc une bonne nouvelle pour le Maroc, de retour à un meilleur niveau en deuxième période, et rapidement récompensé.
A la conclusion d’une combinaison sur un coup franc d’Hakimi, l’ancien Marseillais Ounahi (1-0, 50e) plaçait parfaitement son plat du pied. Puis en profitant des espaces laissés par des Canadiens contraints d’attaquer, Ounahi (2-0, 82e) s’offrait un doublé en contre ! Le match était joué, mais les Lions de l’Atlas en rajoutaient une couche sur un nouveau contre conclu par l'attaquant Rahimi (3-0, 90e+8). Réaliste, le Maroc sort l’un des pays hôtes et affrontera en quarts le vainqueur du match entre le Paraguay et l’équipe de France.
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Ne faites pas l'erreur de sous estimer son apport, c'est un joueur qui permet de fluidifier notre jeu. Avec lui tout marche mieux, il a pris du temps à trouver sa place mais je suis persuadé que sans lui pas de 2e LDC. Il est encore jeune pour un milieu.

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

un peu d humilité....

Le Maroc corrige le Canada et attend la France

C'est sûr que les Canadiens ne méritaient pas de prendre 3 à 0.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
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4
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00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
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Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
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Le Havre
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