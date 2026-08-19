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Paul Pogba

L'AS Monaco officialise le départ de Paul Pogba

Monaco19 août , 10:06
parQuentin Mallet
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Sa récente blessure à la cuisse lors d'un entrainement collectif avait scellé son avenir à l'AS Monaco. Son départ est désormais officiel.
Dans un communiqué publié sur ses différents médias, l'AS Monaco a officialisé le départ de Paul Pogba. Une décision qui fait suite à sa nouvelle rechute, cette fois à la cuisse. Touché lors d'un entrainement collectif le 11 août dernier, le champion du monde 2018 avait logiquement vu son avenir sur le Rocher s'assombrir. Ce qui n'était qu'officieux est désormais confirmé par le club monégasque, qui lui souhaite bon vent dans un long message de remerciements.
« Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027. Le Club exprime toute sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 pour sa confiance et pour l’extrême professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de son aventure monégasque.
Durant cette expérience sous les couleurs de l'AS Monaco, Paul a démontré un état d’esprit remarquable, une détermination et une exigence de chaque instant. Tous les efforts déployés lui ont permis de retrouver la compétition au plus haut niveau après une longue période d’inactivité, tout en partageant son expérience et son savoir-faire auprès du groupe professionnel. L'AS Monaco remercie profondément Paul et lui souhaite le meilleur pour la suite »

Les réactions de Paul Pogba et de Thiago Scuro

Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco, a également tenu à remercier Paul Pogba pour son travail auprès des jeunes, bien qu'il ne cache pas sa déception de ne pas avoir pu trouver une meilleure issue pour la Pioche. « Au nom du Club, je souhaite simplement dire merci à Paul, nous sommes très heureux d’avoir fait ce chemin ensemble. Nous avions expliqué à son arrivée que c’était un grand challenge, un pari audacieux et ambitieux. Certes, l’issue n’est pas celle que nous avions espérée mais elle ne doit pas faire oublier l’enthousiasme qui a accompagné son retour en club ni le fait que Paul a, durant cette période, retrouvé les terrains et le football professionnel. Ce que Paul a apporté dans le vestiaire, notamment auprès des jeunes joueurs avec lesquels il n’a cessé de partager son immense expérience et de leur prodiguer des conseils, a été précieux et son attitude a été exemplaire, démontrant les qualités de l’immense champion qu’il est. Nous souhaitons à Paul le meilleur pour l’avenir ».
Quant à Paul Pogba, il se dit reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de relancer sa carrière à l'AS Monaco. « Je tiens à remercier le Président et la direction, mes coéquipiers, l’ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Représenter ce Club et la Principauté a été une expérience incroyable. L’AS Monaco est un club exceptionnel et, même si je n’ai pas disputé autant de matchs que je l’espérais, je resterai toujours reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de porter ses couleurs. Daghe Munegu ! »
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J’espère que ça va changer parce que, pour le moment, il faut couper le son tellement ils sont nuls… 😞😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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t personne toi lol

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Qu'on le vende et qu'on passe a autre chose !

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Franchement, c'est tellement symptomatique de notre société actuelle : personne ne se relit..

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