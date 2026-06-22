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Le Cap-Vert aux portes d'une qualification historique

Mondial 202622 juin , 5:23
parFoot01 avec Reuters
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par Rohith Nair
MIAMI, Floride, 21 juin (Reuters) - Le sélectionneur de la petite nation du Cap-Vert, Bubista, estime que ses joueurs ont prouvé que la résilience peut compenser les inégalités financières, après avoir décroché un nouveau point précieux lors du match nul 2-2 arraché face à l'Uruguay dimanche.
Lors de ses débuts en Coupe du monde, la sélection africaine a désormais fait match nul face à deux grandes puissances, l’Espagne et l’Uruguay. Elle se place ainsi en position de décrocher une qualification historique pour les seizièmes de finale.
"Un pays peut être petit, peut connaître des difficultés financières, mais s'il fait preuve de résilience et travaille de manière organisée, il peut se mesurer aux plus grandes équipes," a déclaré Bubista. "Une fois sur le terrain, beaucoup de choses s'équilibrent."
Pour Bubista, il ne s'agit pas seulement de football.
"Nous sommes ici pour faire connaître notre pays: notre culture, notre musique, notre histoire, nos supporters," a-t-il ajouté.
Bubista a averti que ses joueurs devaient garder les pieds sur terre à l’approche de leur dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite.
"Nous savons que ce match sera difficile. L'Arabie saoudite a également une chance de se qualifier," a-t-il prévenu.
Avant le match, Bubista a remis un cadeau du Cap-Vert à l’entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, de 70 ans.
"Pour moi et pour beaucoup d’autres entraîneurs, surtout en Afrique, Bielsa est un maître. Nous avons étudié ce qu’il a accompli tout au long de sa carrière," a déclaré Bubista. "J’étais vraiment heureux de pouvoir le rencontrer."
L'Uruguay - double champion du monde - occupe la deuxième place à égalité avec le Cap-Vert dans le Groupe H, à deux points de son prochain adversaire, l'Espagne, qui a écrasé dimanche matin l'Arabie saoudite 4-0.
De son côté, le sélectionneur uruguayen - qui a estimé que son équipe aurait dû remporter ses deux premiers matchs - a déclaré que les joueurs avaient le devoir de se présenter vendredi à Guadalajara et de battre les champions d'Europe pour se qualifier pour les seizièmes de finale.
"C’est un défi titanesque pour nous tous," a-t-il déclaré. "Nous aborderons ce match avec le plus haut niveau de motivation."
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Ballon d'or par procuration et de pacotille wï 1 Ballon ki dort tt à fait raison avec kylian

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Le match nul serait déjà un bon résultat face aux Ouzbeks!

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

Allez passons à autre chose.. Elle regrette voilà

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Il semble que le cap vert aurait pu bénéficier d un penalty en fin de rencontre. Mais ce penalty n a pas été accordé.!!!

EdF : Dembélé dans la tempête, Mbappé rappelle qui est le Ballon d'Or

C'est un Cantona bis , énorme en club mais rien en sélection, Cantona c étais la chose énorme en PL avec MU mais en sélection invisible

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