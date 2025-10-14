Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon





Déjà en grande difficulté tout au long des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Brésil ne s’est pas rassuré ce mardi à Tokyo. La Seleçao menait pourtant 2-0 grâce à des réalisations de Luiz Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e), mais les Nippons ont progressivement inversé la tendance pour aller chercher un succès 3-2. Qui porte la patte de la Ligue 1, et même de la Ligue 2.

C’est le Monégasque Minamino qui a réduit la marque (52e), avant que le Rémois Nakamaru n’égalise (62e). Le but vainqueur a été marqué par Ueda (71e) devant 45.000 spectateurs, pour la première victoire de l’histoire du Japon face au Brésil. Carlo Ancelotti a encore beaucoup de travail, lui qui a pris la Seleçao au mois de mai et a déjà concédé une défaite embarrassante en Bolivie.