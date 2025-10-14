ICONSPORT_269208_0241

Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon

Mondial 202614 oct. , 15:22
parGuillaume Conte
Déjà en grande difficulté tout au long des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Brésil ne s’est pas rassuré ce mardi à Tokyo. La Seleçao menait pourtant 2-0 grâce à des réalisations de Luiz Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e), mais les Nippons ont progressivement inversé la tendance pour aller chercher un succès 3-2. Qui porte la patte de la Ligue 1, et même de la Ligue 2.
C’est le Monégasque Minamino qui a réduit la marque (52e), avant que le Rémois Nakamaru n’égalise (62e). Le but vainqueur a été marqué par Ueda (71e) devant 45.000 spectateurs, pour la première victoire de l’histoire du Japon face au Brésil. Carlo Ancelotti a encore beaucoup de travail, lui qui a pris la Seleçao au mois de mai et a déjà concédé une défaite embarrassante en Bolivie. 
