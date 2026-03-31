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L’Argentine virée du Mondial 2026 ?

Mondial 202631 mars , 12:00
parGuillaume Conte
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Ça chauffe en sélection argentine ces dernières heures avec des attaques politiques et financières contre le président de la fédération et ses principaux dirigeants. De quoi alerte la FIFA pour ingérence politique.
Président choc de l’Argentine depuis deux ans, Javier Milei multiplie les prises de parole et les actions spectaculaires. Et ceux qui se mettent en travers de son chemin ont souvent rapidement des ennuis. Mis en examen pour évasion fiscale, le président de la Fédération Argentine de Football Claudio Tapia a annoncé que cette procédure était en réalité une manoeuvre de la part du président Milei pour faire ce qu'il veut du football argentin, à savoir transformer les clubs en sociétés privées, et leur enlever leur statut actuel d’association. La Fédération Argentine s’y est opposée, expliquant que c’était contraire à ses statuts.

La FIFA va regarder ce qu'il se passe en Argentine

Et depuis, l’AFA et plusieurs de ses dirigeants sont ciblés par les autorités pour une fraude fiscale estimée à 12 millions d’euros. Le fisc argentin s’est saisi de cette plainte, et a commencé à prononcer les mises en examen. Mais cette accusation d’ingérence pourrait bien très mal se terminer selon plusieurs comptes argentins, pour qui la FIFA est obligée de surveiller la situation dans le pays sud-américain.
En effet, l’ingérence politique dans le football est surveillée de près et très souvent sanctionnée par l’instance mondiale du football, qui n’a jamais hésité à taper fort si les gouvernements ou les dirigeants politiques commençaient à intervenir dans les fédérations. Et sachant que ce sont plusieurs membres de l’AFA qui sont désormais ciblés pour des détournements par la justice argentine, la situation pourrait bien rapidement intéresser la FIFA.
Par le passé, la FIFA a déjà suspendu provisoirement le Mali, le Soudan, le Pakistan ou le Nigéria des compétitions pour ingérence politique, et même la Grèce avait été menacée en 2006 lors de la crise financière pour la prise du contrôle du gouvernement sur sa fédération. Des sanctions qui peuvent tomber vite, mais qui sont aussi souvent rapidement levées dès que le gouvernement recule dans son ingérence.
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