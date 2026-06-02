L'Angleterre champion du monde, la France ne fait pas peur

Au même titre que la France, le Portugal ou l’Espagne, l’Angleterre fait partie des favoris sur la ligne de départ à la Coupe du monde. L’objectif de la sélection dirigée par Thomas Tuchel est de viser le titre.

Dans moins de dix jours, la Coupe du monde 2026 aura officiellement démarré au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. Un évènement attendu par tous les amoureux de football, lesquels rêvent de voir leur pays décrocher le graal en juillet prochain. Certaines sélections démarrent la compétition avec l’étiquette de favori et c’est notamment le cas de l’équipe de France, présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure équipe du monde sur le papier.

L'Angleterre s'avance en favori

D’autres sélections ne sont pas en reste, à commencer par l’Argentine, l’Espagne ou le Portugal. C’est aussi le cas de l’Angleterre, qui espère créer la surprise avec son sélectionneur allemand Thomas Tuchel. La sélection des Three Lions dispose en plus d’un joueur hors-pair dans ses rangs en la personne d’Harry Kane, auteur de 61 buts toutes compétitions avec le Bayern Munich cette saison.

L’ancien capitaine de Tottenham a justement avoué dans L’Equipe qu’il ne visait rien d’autre que la victoire finale lors de ce Mondial. « L'ambition, c'est de la gagner, évidemment. Cela doit être notre objectif. On sait que ce sera difficile, mais on a été proche ces dernières années de s'imposer dans un grand tournoi : on a atteint deux finales d'Euro (en 2021 et 2024), une demi-finale (en 2018) et un quart de finale (en 2022) de Coupe du monde... Cette année, on aura un nouveau sélectionneur (Thomas Tuchel, nommé l'an dernier), de nouveaux joueurs, c'est enthousiasmant, même si ce genre de compétition génère beaucoup de pression » a analysé le buteur du Bayern Munich.

L'Anglais est convaincu que son équipe peut créer la surprise en soulevant la Coupe du monde en juillet prochain aux Etats-Unis. La France ne fait finalement pas si peur que cela, certains favoris n’ayant aucune crainte d’afficher leurs ambitions à l’aube de cette Coupe du monde.