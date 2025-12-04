L'Algérie se déchaîne contre un ancien de l'OL

Du haut de ses 37 ans, Islam Slimani dispute actuellement la Coupe arabe avec les Fennecs. Une compétition mal démarrée par l’Algérie, qui s’est fait accrocher par le Soudan (0-0) lors de la première journée.

La sélection algérienne qui dispute cette Coupe arabe n’a rien à voir avec celle qui jouera la Coupe d’Afrique des nations en décembre et janvier prochain. La preuve, le très expérimenté Islam Slimani est de la partie. Remplaçant contre le Soudan mercredi après-midi, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco a fait son entrée à l’heure de jeu. Le peuple algérien comptait sur lui pour forcer la décision alors qu’il a pris la place de Redouane Berkane.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Islam Slimani n’a pas réussi une entrée sensationnelle. Bien au contraire, l’ancien Lyonnais a fait son âge et s’est montré bien trop lent, imprécis et peu impactant lors de la dernière demi-heure. « Islam Slimani, respect pour ta carrière en équipe d’Algérie et en Europe. Merci d’avoir mouillé le maillot pendant de nombreuses années. Mais frère il faut savoir s’arrêter quand il le faut » a d’ailleurs publié le compte spécialisé @JDZFootball, estomaqué par l’entrée en jeu délicate d’Islam Slimani. Un avis impitoyable que le compte spécialisé a ensuite développé.

Slimani, la compétition de trop avec l'Algérie

« Le problème chez nous, c’est qu’on ne sait pas s’arrêter quand il le faut. Généralement, les joueurs prennent leur retraite internationale quand ils sentent le déclin arrivé. Chez nous, on force jusqu’au bout. On prend la place de joueurs plus méritants, et quand il se font justement critiqués car leur niveau n’est plus au rendez-vous, ça veut faire passer les algériens pour des ingrats à la mémoire courte. Si encore il faisait une bonne saison qui justifierait sa présence, on serait d’accord. Mais pour le coup c’est pas le cas » regrette le compte spécialisé sur le football algérien. Une véritable claque pour Islam Slimani, lequel dispute peut-être ses derniers matchs avec le maillot blanc et vert de l’Algérie. Une dernière compétition que Slimani espère au moins remporter, malgré l’entame délicate des Fennecs dans cette Coupe arabe.