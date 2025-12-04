ICONSPORT_124189_0048

L'Algérie se déchaîne contre un ancien de l'OL

Foot Mondial04 déc. , 13:20
parCorentin Facy
0
Du haut de ses 37 ans, Islam Slimani dispute actuellement la Coupe arabe avec les Fennecs. Une compétition mal démarrée par l’Algérie, qui s’est fait accrocher par le Soudan (0-0) lors de la première journée.
La sélection algérienne qui dispute cette Coupe arabe n’a rien à voir avec celle qui jouera la Coupe d’Afrique des nations en décembre et janvier prochain. La preuve, le très expérimenté Islam Slimani est de la partie. Remplaçant contre le Soudan mercredi après-midi, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco a fait son entrée à l’heure de jeu. Le peuple algérien comptait sur lui pour forcer la décision alors qu’il a pris la place de Redouane Berkane.
Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Islam Slimani n’a pas réussi une entrée sensationnelle. Bien au contraire, l’ancien Lyonnais a fait son âge et s’est montré bien trop lent, imprécis et peu impactant lors de la dernière demi-heure. « Islam Slimani, respect pour ta carrière en équipe d’Algérie et en Europe. Merci d’avoir mouillé le maillot pendant de nombreuses années. Mais frère il faut savoir s’arrêter quand il le faut » a d’ailleurs publié le compte spécialisé @JDZFootball, estomaqué par l’entrée en jeu délicate d’Islam Slimani. Un avis impitoyable que le compte spécialisé a ensuite développé.

Slimani, la compétition de trop avec l'Algérie

« Le problème chez nous, c’est qu’on ne sait pas s’arrêter quand il le faut. Généralement, les joueurs prennent leur retraite internationale quand ils sentent le déclin arrivé. Chez nous, on force jusqu’au bout. On prend la place de joueurs plus méritants, et quand il se font justement critiqués car leur niveau n’est plus au rendez-vous, ça veut faire passer les algériens pour des ingrats à la mémoire courte. Si encore il faisait une bonne saison qui justifierait sa présence, on serait d’accord. Mais pour le coup c’est pas le cas » regrette le compte spécialisé sur le football algérien. Une véritable claque pour Islam Slimani, lequel dispute peut-être ses derniers matchs avec le maillot blanc et vert de l’Algérie. Une dernière compétition que Slimani espère au moins remporter, malgré l’entame délicate des Fennecs dans cette Coupe arabe.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264181_0105
Ligue 1

TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole

ICONSPORT_270818_0057
ASSE

L’ASSE change d'avis sur Lucas Stassin

ICONSPORT_272756_0045
OM

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

ICONSPORT_271641_0178
OL

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

Fil Info

15:00
TV : La Ligue 1 sur Canal+, le clan Labrune rigole
14:30
L’ASSE change d'avis sur Lucas Stassin
14:00
Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin
13:40
Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG
13:00
PSG : Luis Enrique ne lui fait pas confiance, il signe en Ligue 2
12:43
Lucas Chevalier forfait pour PSG-Rennes
12:40
OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler
12:20
Le Bayern offre Sacha Boey à l’OM

Derniers commentaires

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La meilleure solution c est de rester au PARC rénové

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣

OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

Merlin aime ton commentaire Pifou

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

🙏🏻 amen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading