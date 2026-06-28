L’Algérie passe après un match fou

L’OL va payer la folie de Textor pendant 7 ans

Le Groupama Stadium appartiendra à l'OL le jour où il sera entièrement payé, ce qui est loin le cas aujourd'hui. Quand à l'OM, Mc Court a payé plus de 500 millions les dettes. 105 millions de dettes la saison dernière moins 30 millions qu'il vient de mettre au pot soit 75 millions. SI cet abruti de Labrune avait bougé un peu et chercher un repreneur des droits TV au lieu de se complaire avec sa chaine qui rapporte peanuts au clubs on en serait pas là.