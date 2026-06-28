ICONSPORT_369258_0043

L’Algérie passe après un match fou

Mondial 202628 juin , 7:40
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google

Il fallait un match nul pour que l’Autriche et l’Algérie se qualifient, et les deux équipes ont fait 3-3 avec un but de chaque côté dans les arrêts de jeu. L’Argentine reste première après sa victoire contre la Jordanie (3-1), mais c’est l’Autriche qui passe comme deuxième et les Fennecs comme meilleur troisièmes. L’Algérie affrontera la Suisse, tandis que l’Autriche hérite de l’Espagne. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_367989_0082
OM

Akor Adams refuse l’OM

Le PSG laisse partir Gonçalo Ramos
PSG

PSG : Gonçalo Ramos surpayé, Milan assume totalement

ICONSPORT_369267_0071
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Argentine en Conférence League, voie royale pour Messi

ICONSPORT_279860_0239
Rennes

Rennes défie les Anglais pour un défenseur de L1

Fil Info

28 juin , 10:00
Akor Adams refuse l’OM
28 juin , 9:40
PSG : Gonçalo Ramos surpayé, Milan assume totalement
28 juin , 9:20
CdM 2026 : L'Argentine en Conférence League, voie royale pour Messi
28 juin , 9:00
Rennes défie les Anglais pour un défenseur de L1
28 juin , 8:40
Tolisso et Morton vendus, l’OL n’exclut rien
28 juin , 8:20
Ce joueur du PSG prêt à tout pour partir
28 juin , 8:11
CdM 2026 : Le programme complet des 16es de finale
28 juin , 8:00
L'OM reçoit une offre, Stéphane Richard ne va pas aimer
28 juin , 7:04
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Derniers commentaires

L’OL va payer la folie de Textor pendant 7 ans

Le Groupama Stadium appartiendra à l'OL le jour où il sera entièrement payé, ce qui est loin le cas aujourd'hui. Quand à l'OM, Mc Court a payé plus de 500 millions les dettes. 105 millions de dettes la saison dernière moins 30 millions qu'il vient de mettre au pot soit 75 millions. SI cet abruti de Labrune avait bougé un peu et chercher un repreneur des droits TV au lieu de se complaire avec sa chaine qui rapporte peanuts au clubs on en serait pas là.

500 ME de pertes, l’OM a ruiné McCourt

N’est ce pas……

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Oui mais là c'est du réel !! On verras bien !

Tolisso et Morton vendus, l’OL n’exclut rien

Oui mais tu ne peux pas te séparer de ces 3 joueurs avec la LDC qui arrive, surtout coco notre capitaine qui boost l'équipe quand il y a un coup de mou

PSG : Un Titi s'engage avec un club portugais

Un jeune prometteur , bonne chance à lui . Le problème + de 90 " FR" au Mondial et 90% sont issus de la région parisienne .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading