L'Algérie décide de virer Vladimir Petkovic

Moins de 48 heures après l'élimination de l'Algérie suite à sa défaite contre la Suisse, le sort de Vladimir Petkovic en est jeté. Le sélectionneur des Fennecs va être démis de ses fonctions.

Ce n'est pas une surprise, mais ce samedi, plusieurs sources, dont Romain Molina, annoncent le départ du sélectionneur algérien, lequel avait pourtant prolongé son contrat avant le Mondial. Mais, les responsables fédéraux avaient obtenu lors des négociations qu'une clause puisse permettre aux Fennecs de se libérer de Vladimir Petkovic en cas d'échec au Mondial. Pour cela, le technicien bosnien empochera deux mois de salaire, en plus de la prime de qualification pour le Mondial qu'il a touchée juste avant de partir pour les Etats-Unis. Selon Compétition.dz, Petkovic aura donc droit à près de 320.000 euros avant de quitter l'Algérie.