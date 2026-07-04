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Vladimir Petkovic (Algérie)

L'Algérie décide de virer Vladimir Petkovic

Mondial 202604 juil. , 11:20
parClaude Dautel
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Moins de 48 heures après l'élimination de l'Algérie suite à sa défaite contre la Suisse, le sort de Vladimir Petkovic en est jeté. Le sélectionneur des Fennecs va être démis de ses fonctions.
Ce n'est pas une surprise, mais ce samedi, plusieurs sources, dont Romain Molina, annoncent le départ du sélectionneur algérien, lequel avait pourtant prolongé son contrat avant le Mondial. Mais, les responsables fédéraux avaient obtenu lors des négociations qu'une clause puisse permettre aux Fennecs de se libérer de Vladimir Petkovic en cas d'échec au Mondial. Pour cela, le technicien bosnien empochera deux mois de salaire, en plus de la prime de qualification pour le Mondial qu'il a touchée juste avant de partir pour les Etats-Unis. Selon Compétition.dz, Petkovic aura donc droit à près de 320.000 euros avant de quitter l'Algérie. 
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OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

C est faux ce n est pas vrai.

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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

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Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

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Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
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11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
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Auxerre
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Lorient
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