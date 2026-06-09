ICONSPORT_367338_0004

L’accueil honteux du Sénégal aux USA

Mondial 202609 juin , 11:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
« Un accueil indigne du Sénégal ». Les joueurs sénégalais ont été contrôlés directement sur le tarmac à leur arrivée à l’aéroport de San Antonio. 
Deux sélections ont déjà connu de sacrées mésaventures aux Etats-Unis en vue de la Coupe du monde. A se demander si les autorités américaines auraient osé faire ça à la France de Kylian Mbappé, au Portugal de Cristiano Ronaldo, au Brésil de Neymar ou à l’Argentine de Lionel Messi. 

Le Sénégal controlé en plein soleil en dehors de l'aéroport climatisé

A leur arrivée à l’aéroport de San Antonio au Texas, les Sénégalais ont été contrôlés directement sur le tarmac. Fouilles des affaires, passages au détecteur, interrogation et attente interminable en plein soleil, l’accueil américain a choqué la délégation des Lions de la Teranga, pour qui cela reste indigne de l’organisateurs d’une Coupe du monde. « Un accueil indigne du Sénégal, comme si nous étions des prisonniers, et non des joueurs et un staff sportif venus disputer une compétition », a lancé le président de la fédération sénégalaise. 
Le choix de contrôler les Sénégalais sur le tarmac, alors que l’aéroport de San Antonio est 100 % climatisé et dispose de tout ce qu’il faut à l’intérieur de ses bâtiments, a choqué l’opinion publique pour qui ces contrôles n’ont servi qu’à humilier les joueurs africains. 
Un sort similaire a été réservé à l’Ouzbékistan, mais en marge de son match de préparation face aux Pays-Bas. Les joueurs asiatiques ont été controlés alors qu’ils sortaient du bus, avec fouille des affaires de sport, chiens renifleurs en cas de substances interdites et une nouvelle longue attente le temps que tout la délégation ait droit à ce traitement de faveur qui fait vraiment mauvais genre pour un pays organisateur. Il reste à savoir si ce traitement est réservé à certaines nations, ou si chaque équipe peut y avoir droit avant ou après les matchs, ou pendant les nombreux transferts. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0038
OL

L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte

ICONSPORT_367383_1978
PSG

PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur

ICONSPORT_367626_0063
OM

OM : 10 ans que McCourt attend ça, elle arrive

ICONSPORT_281218_0056
ASSE

L'ASSE propose un mercato de luxe à Ian Cathro

Fil Info

09 juin , 12:40
L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte
09 juin , 12:20
PSG : RMC l’annonce, Luis Enrique cherche un buteur
09 juin , 12:00
OM : 10 ans que McCourt attend ça, elle arrive
09 juin , 11:20
L'ASSE propose un mercato de luxe à Ian Cathro
09 juin , 11:00
Le PSG abandonne, 95 ME envolés
09 juin , 10:30
Ça va chauffer, Mourinho fait revenir Pepe au Real Madrid
09 juin , 10:15
« Il est là », l’OL présente son nouveau maillot
09 juin , 10:00
Bologne a une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’OL
09 juin , 9:40
L'OM propose 18 ME plus Maupay pour ce buteur

Derniers commentaires

Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Voilà maintenant que tu inventes des transferts qui n'ont pas eu lieu. Toujours aussi stupide le c:/remi

OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME

Le train est passé. Et puis 25 M€, l'OM ne peut plus se permettre de tenter sa chance à ce prix-là.

Akliouche a « un bon de sortie », Monaco alerte le PSG

Toi tu ne peux pas te la toucher vu que tu n'en as pas

PSG : L’UEFA valide la deuxième étoile de Paris

Toi par contre à la distribution d'intelligence tu es passé à côté!

PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé

LOL Kvara c'est la priorité du PSG donc pas de départ!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading