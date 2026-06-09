L’accueil honteux du Sénégal aux USA

« Un accueil indigne du Sénégal ». Les joueurs sénégalais ont été contrôlés directement sur le tarmac à leur arrivée à l’aéroport de San Antonio.

Deux sélections ont déjà connu de sacrées mésaventures aux Etats-Unis en vue de la Coupe du monde. A se demander si les autorités américaines auraient osé faire ça à la France de Kylian Mbappé, au Portugal de Cristiano Ronaldo, au Brésil de Neymar ou à l’Argentine de Lionel Messi.

Le Sénégal controlé en plein soleil en dehors de l'aéroport climatisé

A leur arrivée à l’aéroport de San Antonio au Texas, les Sénégalais ont été contrôlés directement sur le tarmac. Fouilles des affaires, passages au détecteur, interrogation et attente interminable en plein soleil, l’accueil américain a choqué la délégation des Lions de la Teranga, pour qui cela reste indigne de l’organisateurs d’une Coupe du monde. « Un accueil indigne du Sénégal, comme si nous étions des prisonniers, et non des joueurs et un staff sportif venus disputer une compétition », a lancé le président de la fédération sénégalaise.

Le choix de contrôler les Sénégalais sur le tarmac, alors que l’aéroport de San Antonio est 100 % climatisé et dispose de tout ce qu’il faut à l’intérieur de ses bâtiments, a choqué l’opinion publique pour qui ces contrôles n’ont servi qu’à humilier les joueurs africains.

Un sort similaire a été réservé à l’Ouzbékistan, mais en marge de son match de préparation face aux Pays-Bas. Les joueurs asiatiques ont été controlés alors qu’ils sortaient du bus, avec fouille des affaires de sport, chiens renifleurs en cas de substances interdites et une nouvelle longue attente le temps que tout la délégation ait droit à ce traitement de faveur qui fait vraiment mauvais genre pour un pays organisateur. Il reste à savoir si ce traitement est réservé à certaines nations, ou si chaque équipe peut y avoir droit avant ou après les matchs, ou pendant les nombreux transferts.