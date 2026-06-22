La VAR lui offre son record, Messi se rate !

Début de match animé entre l'Argentine et l'Autriche dans cette 2e journée de la Coupe du monde 2026.

Dès la cinquième minute de jeu, Lautaro Martinez a obtenu un penalty évident pour une double faute autrichienne. L'arbitre de la rencontre n'avait pas bronché mais la VAR l'a logiquement rappelé pour lui demander d'aller voir les images. Suite à cela, un penalty a été attribué à l'Argentine, offrant à Lionel Messi la possibilité d'inscrire son 17e but en Coupe du monde et de dépasser Miroslav Klose. Fait très rare, le numéro 10 argentin... a raté son penalty. Il lui faudra donc attendre encore un peu pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde.