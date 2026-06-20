La Turquie touche le fond contre le Paraguay

Battue par l’Australie à la surprise générale pour son entrée en jeu, la Turquie n’a pas réussi à redresser la barre. Le Paraguay s’est en effet imposé 1-0 grâce à un but marqué très tôt signé Galarza (2e). Même réduits à 10 à la pause, les Sud-Américains ont tenu le score pour remporter une précieuse victoire.