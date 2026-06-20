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La Turquie touche le fond contre le Paraguay

Mondial 202620 juin , 7:04
parGuillaume Conte
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Battue par l’Australie à la surprise générale pour son entrée en jeu, la Turquie n’a pas réussi à redresser la barre. Le Paraguay s’est en effet imposé 1-0 grâce à un but marqué très tôt signé Galarza (2e). Même réduits à 10 à la pause, les Sud-Américains ont tenu le score pour remporter une précieuse victoire. 
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Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

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Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Dans la même minute un penalty oublié et un 2 éme carton jaune , donc ???

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