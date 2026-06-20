La Turquie touche le fond contre le Paraguay

Je ne pense pas non ! ^^
Bla... Bla... Bla
Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.
Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 👊⚽
Dans la même minute un penalty oublié et un 2 éme carton jaune , donc ???
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