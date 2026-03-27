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La FIFA et la FFF tuent le foot, il dégoupille

Mondial 202627 mars , 23:00
parGuillaume Conte
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Plus de matchs, plus de coupures pour la publicité, plus de changements, moins de plaisir et moins de jeu, le technicien français Christian Gourcuff ne voit pas la Coupe du monde sur le continent américain arriver d'un bon oeil.
Le coup d’envoi de la Coupe du monde en Amérique est désormais proche. Les derniers billets se jouent cette semaine, et le match entre la France et le Brésil a donné un avant-goût de ce qui allait être vécu cet été. Concernant les retransmissions, la qualité des terrains et les conditions pour jouer, cela ne sera clairement pas parfait. Mais le plus important est des satisfaire les demandes des sponsors et des diffuseurs, avec la FIFA qui veille au grain de tout cela. De quoi mettre en furie Christian Gourcuff, mythique entraineur du FC Lorient et du Stade Rennais, et qui est confié longuement dans Ouest-France sur les dérives du football moderne, qui ne l’étonnent pas, mais le rebutent fortement.

104 matchs à regarder, c'est impossible

S’il avoue qu’il ne sait pas s’il va regarder la prochaine Coupe du monde, les coupures publicitaires en plein match pour une pause fraicheur forcée cassent même l’essence de ce sport. Après l’autorisation pour multiplier les changements, la décision de la FFF de supprimer la prolongation en coupe de France, la santé des joueurs est une bonne excuse pour surtout faire grimper le business à tout prix.

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« Ce Mondial est celui de la démagogie. On a ouvert à des équipes de plus pour arriver à 48 sélections, mais une grande partie du Mondial sera donc franchement inintéressante avec des matches de qualité faible. Il faudra attendre la dernière partie de la compétition pour assister à autre chose. Mais il y aura au final tellement de matches, sans coupure, que cela provoquera une lassitude des spectateurs, même des passionnés de foot », a livré Christian Gourcuff, qui sait que les fans arrivaient encore à essayer de regarder tous les matchs d’une Coupe du monde il n’y a pas si longtemps. Avec 104 matchs en 40 jours, ça sera impossible.
Sans compter les matchs à rallonge avec les pauses fraicheur qui seraient forcément moins nécessaires si on ne faisait pas jouer les équipes à 14h en plein soleil pour les besoins de la télévision.
« Tout est fait pour la télé. Cela va dans le sens de la commercialisation du foot, cela poursuit cette logique et il n’y a rien de surprenant, finalement. Le foot, c’est aussi une question de durée, on travaille l’adversaire pour trouver la faille, on cherche à prendre l’ascendant au fur et à mesure. Là, avec cette pause au milieu des 45 minutes, on redéfinit le cadre du temps, cela crée une rupture. C’est un peu le même raisonnement que l’arrêt des prolongations en Coupe de France. Les tirs au but directement, cela renforce l’aléatoire, donc cela réduit la logique sportive qui est de chercher à être meilleur que son adversaire. L’essence du sport passe au second temps », a pesté le technicien breton, toujours passionné par le football et qui avoue qu’une équipe l’a fait vibrer cette saison en Ligue des Champions : Bodo Glimt.
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OL : La page Textor tournée, rachat à venir de Kang ?

Les mecs écrivent des articles et racontent n'importe quoi. Cork Gully a pris le contrôle d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la holding anglaise qui détient 85 % du capital de l'OL, afin de lui éviter la faillite. ILs ont nommé un administrateur d'Eagle Football Holdings Bidco.Cork Gully prend le contrôle opérationnel d'Eagle Bidco : les pouvoirs de ses dirigeants sont suspendus et un moratoire protège désormais la structure contre ses créanciers.Cette décision vise avant tout à restructurer la dette au niveau de la holding. ILs peuvent aussi opter pour notamment une cession d'actifs si aucune alternative viable n'émerge. ARES et Michele Kang, les 2 principaux créanciers pourrait alors se rembourser en récupérant le club. En tout cas Escror est désormais et définitivement OUT.

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

Oui, c'est une mauvaise traduction du nom de la procédure anglaise.

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

uniquement la dette de la holding envers ses créanciers, soit Ares, Iconic et Kang. Pas celles des clubs. C'est très clairement expliqué dans le communiqué de presse de Bidco.

OL : La page Textor tournée, rachat à venir de Kang ?

Je ne comprends rien à toutes ces histoires de holding, de fonds, de créanciers qui pourraient racheter le club. Mais si toutefois madame Kang venait à reprendre le club je retrouverai enfin l'espoir de jours meilleurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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