La FIFA et la FFF tuent le foot, il dégoupille

Kang fortune personnelle 1,2 milliards, mc court 1,5 a 2 milliards fortune personnelle d après chat GPT
Les mecs écrivent des articles et racontent n'importe quoi. Cork Gully a pris le contrôle d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, la holding anglaise qui détient 85 % du capital de l'OL, afin de lui éviter la faillite. ILs ont nommé un administrateur d'Eagle Football Holdings Bidco.Cork Gully prend le contrôle opérationnel d'Eagle Bidco : les pouvoirs de ses dirigeants sont suspendus et un moratoire protège désormais la structure contre ses créanciers.Cette décision vise avant tout à restructurer la dette au niveau de la holding. ILs peuvent aussi opter pour notamment une cession d'actifs si aucune alternative viable n'émerge. ARES et Michele Kang, les 2 principaux créanciers pourrait alors se rembourser en récupérant le club. En tout cas Escror est désormais et définitivement OUT.
Oui, c'est une mauvaise traduction du nom de la procédure anglaise.
uniquement la dette de la holding envers ses créanciers, soit Ares, Iconic et Kang. Pas celles des clubs. C'est très clairement expliqué dans le communiqué de presse de Bidco.
Je ne comprends rien à toutes ces histoires de holding, de fonds, de créanciers qui pourraient racheter le club. Mais si toutefois madame Kang venait à reprendre le club je retrouverai enfin l'espoir de jours meilleurs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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France and Brazil had a cooling break during their friendly. The local temperature is 65° F, that's 18°C 😅