Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir

occupes toi plutot des dires de ta meuf sénatrice du paraguay
Figure-toi que Nasser avait demandé de reporter le match de la 1ère journée en 2025, et la demande a été rejetée par la LFP. https://uploads.disquscdn.com/images/a277157c22e35863736f53183cb9c719743f7ba1c5ed7eb64ac1eaedbaa8477c.png
L'an dernier, le PSG avait demandé un report de sa 1ere journée suite au mondial des clubs, ce qui avait été refusé par la LFP... Mais pour autant je trouverais bien que l'OL bénéficie de ce report
et voilà pour le second
En 2006 l arbitre a étais horrible aussi il a exclu zizou sans preuve puisque la vidéo n existait pas, c'est sous influence des joueurs italiens
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