Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir
Aurélien Tchouaméni

Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir

Liga06 juil. , 23:00
parEric Bethsy
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Après le départ libre de Casemiro, Manchester United revient chercher son milieu défensif au Real Madrid. Les Red Devils ont cette fois jeté leur dévolu sur le Français Aurélien Tchouaméni, pas forcément retenu par ses dirigeants à condition de négocier une vente gigantesque.
Les communiqués officiels du Real Madrid ne suffisent pas. Après le démenti sur Michael Olise, la Maison Blanche a balayé l’hypothèse d’une signature d’Enzo Fernandez. Mais il en faudra plus pour convaincre les médias. Le milieu de Chelsea reste considéré comme la priorité du nouvel entraîneur José Mourinho dans l’entrejeu. Et pour financer l’arrivée de l’Argentin, le Portugais serait prêt à sacrifier Eduardo Camavinga, ou encore Aurélien Tchouaméni étant donné que son compatriote refuse catégoriquement de partir.

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Tous ces bruits de couloir sont évidemment à prendre avec précaution. Mais ces derniers traversent les frontières et donnent de l’espoir à Manchester United. Depuis quelques semaines, le vice-capitaine de l’équipe de France est annoncé dans le viseur des Red Devils. Le club mancunien considère Aurélien Tchouaméni comme le chaînon manquant suite au départ libre du Brésilien Casemiro. Dans ses recherches d’un nouveau milieu de terrain, Manchester United a refusé de s’aligner sur les offres de Tottenham pour Mateus Fernandes (99 M€) et Sandro Tonali (115 M€), et sur la proposition de Manchester City pour Elliot Anderson (135 M€).
Mais pour le Merengue, le quotidien AS affirme que les Mancuniens acceptent de débourser beaucoup d’argent. Il faudra effectivement monter très haut pour s'entendre avec le Real Madrid. Les décideurs madrilènes, qui ont constaté la folle augmentation des prix sur le marché des transferts, ne comptent pas céder leurs joueurs à moins de 100 millions d’euros. L’avertissement n’a pas l’air de refroidir Manchester United qui, sans connaître l’état d’esprit de l’international tricolore concentré sur le Mondial, va prendre contact avec le Real Madrid dans les prochains jours.
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