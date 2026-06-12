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Football/Coupe du monde: La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques

Mondial 202612 juin , 6:44
parFoot01 avec Reuters
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GUADALAJARA, Mexique, 12 juin (Reuters) - C'est une histoire digne de "La Belle et la Bête" qui a enflammé l'Estadio Guadalajara jeudi, le football élégant et raffiné de la Corée du Sud l'ayant emporté sur le jeu direct et brut de la République tchèque lors d'un match de Coupe du monde riche en adrénaline.
La Corée du Sud a largement mérité sa victoire 2-1, faisant preuve d'une combativité caractéristique en renversant la situation pour rejoindre le Mexique en tête du Groupe A, lors d’une seconde mi-temps étincelante dominée par l’équipe asiatique.
Les Coréens avaient un plan de jeu et s’y sont tenus, mettant la pression sur les Tchèques tout au long de la rencontre grâce à un jeu fluide et sophistiqué et à des passes précises qui ont mis leurs adversaires sur la défensive.
Son Heung-min s'est créé la plupart des occasions, mais n'a pourtant marqué aucun but.
La Corée du Sud a démontré son pedigree en Coupe du monde, présente lors de 11 tournois consécutifs et invaincue lors des qualifications avec pas moins de 40 buts marqués, envoyant jeudi un message fort sur ses capacités.
Son Heung-min a parfaitement combiné avec Lee Kang-in et Lee Jae-sung pour créer une multitude d’occasions en première mi-temps, le trio enchaînant des percées fulgurantes par le centre et une succession de combinaisons dangereuses qu’ils n’ont tout simplement pas su conclure.
FORCE BRUTE ET LANCERS GIGANTESQUES
Mais dans un match aux contrastes marqués, ce sont les Tchèques, avec leur jeu direct et physique, qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Ladislav Krejci juste avant l’heure de jeu, grâce à un coup de tête parfaitement synchronisé sur un lancer de 35 mètres de Vladimir Coufal.
La Corée du Sud a été portée par le soutien clair et marqué du public majoritairement mexicain à Guadalajara.
L'équipe asiatique a gardé la tête froide et a égalisé huit minutes plus tard, lorsque Hwang In-beom a récupéré une passe en profondeur précise de Lee Kang-in et s’est brillamment retourné pour tromper deux défenseurs, avant de lobber habilement le ballon par-dessus le gardien Matej Kovar qui s’était avancé.
La Corée du Sud a saisi l’élan et s’est battue avec acharnement pour la victoire, prenant l’avantage à la 80e minute lorsque Hwang s’est transformé en passeur d’un centre précis à ras de terre que le remplaçant Oh Hyeon-gyu a converti en but.
Solides et dangereux sur presque tous les coups de pied arrêtés, les Tchèques se sont tenus à ce qu’ils savaient faire de mieux en poussant pour égaliser dans une fin de match dramatique, Adam Hlozek étant passé près de marquer tandis qu'un but de la tête de Tomas Soucek sur un coup franc a été refusé pour hors-jeu.
Le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo a félicité ses joueurs pour leur combativité et pour avoir suivi à la lettre ses consignes.
"Avant le match, j’ai transmis deux messages aux joueurs", a-t-il déclaré. "Ne pas abandonner jusqu’à la fin, et faire front commun pour jouer ensemble."
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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