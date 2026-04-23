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Eli Junior Kroupi à la Coupe du monde avec le Portugal ?

Mondial 202623 avr. , 19:00
parGuillaume Conte
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Etincelant cette saison, Eli Junior Kroupi se rapproche de l'équipe de France en terme de niveau de performance. Mais le Portugal se réveille pour le faire jouer au Mondial 2026.
Révélation de cette saison en Premier League, Eli Junior Kroupi marque les esprits avec Bournemouth, et le club anglais sait déjà qu’il sera très difficile de le retenir cet été. Plusieurs grands clubs européens, de Manchester United au PSG, le suivent. Sur le plan personnel, l’ancien joueur du FC Lorient, comme son père, est annoncé comme une surprise possible de la liste de Didier Deschamps, qui peut se réserver un joueur offensif moins attendu après le forfait d’Hugo Ekitike. Comme Esteban Lepaul, qui marche fort en Ligue 1, Eli Junior Kroupi voit son nom être murmuré à quelques semaines de la liste du sélectionneur national.
International espoirs français, l’attaquant de Bournemouth semble se diriger logiquement vers la sélection tricolore. Mais rien n’est encore fait et Kroupi possède encore le choix de rejoindre deux autres sélections. Il y a la Cote d’Ivoire, le pays de son père et, chose moins connue, le Portugal d’où est originaire sa mère. Et dans le pays de Cristiano Ronaldo, le forcing a commencé pour que cette possibilité de le voir rejoindre la sélection soit étudiée sérieusement.
Eli Junior Kroupi représente l’avenir et pourrait être un joueur offensif de premier plan au Portugal, surtout que Cristiano Ronaldo s’approche tout de même grandement de la fin de sa carrière internationale. Peut-être même avec la Coupe du monde en Amérique.
Pour le moment, l’attaquant né à Lorient n’a en tout cas jamais évoqué la possibilité de rejoindre un autre pays que la France. A 19 ans, il a encore le temps et Didier Deschamps n’aime pas spécialement appeler des joueurs quand ils sont trop jeunes, en dehors de l’exception Kylian Mbappé. Mais avec la Coupe du monde qui approche et sa très belle saison, la tentation de rejoindre une autre sélection pourrait grandir dans les prochaines semaines.
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Derniers commentaires

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Il y a toujours "'déjà quelqu'un" dans un club existant. Mais ce qqn est peut-être ouvert à vendre tout ou partie de ses parts.. Récemment, QSI a vendu des actions du PSG pour intégrer un actionnaire minoritaire.

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Il est d’ailleurs plus sur les articles de Lyon que de Marseille pour dire😂

L’OL l’a vendu pour zéro euro, il prépare sa revanche

humm si je veux qqch zero euro .. est ce une vente ou un don ^^

Les comptes de Botafogo épluchés, surprise pour l'OL

sauf que lyon t as 300M de dette qui sont pour le stade donc un actif valorisé...

La vente de l’OL rend jaloux à l’OM

Désolé d'intervenir , mais peut-être que tout simplement , l’OM N’EST PAS vendable 😳, et ce , pour des raisons qui nous échappent..... mais , pas aux investisseurs cqfd

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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