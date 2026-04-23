Eli Junior Kroupi à la Coupe du monde avec le Portugal ?

Etincelant cette saison, Eli Junior Kroupi se rapproche de l'équipe de France en terme de niveau de performance. Mais le Portugal se réveille pour le faire jouer au Mondial 2026.

Révélation de cette saison en Premier League, Eli Junior Kroupi marque les esprits avec Bournemouth, et le club anglais sait déjà qu’il sera très difficile de le retenir cet été. Plusieurs grands clubs européens, de Manchester United au PSG , le suivent. Sur le plan personnel, l’ancien joueur du FC Lorient, comme son père, est annoncé comme une surprise possible de la liste de Didier Deschamps, qui peut se réserver un joueur offensif moins attendu après le forfait d’Hugo Ekitike. Comme Esteban Lepaul, qui marche fort en Ligue 1, Eli Junior Kroupi voit son nom être murmuré à quelques semaines de la liste du sélectionneur national.

International espoirs français, l’attaquant de Bournemouth semble se diriger logiquement vers la sélection tricolore. Mais rien n’est encore fait et Kroupi possède encore le choix de rejoindre deux autres sélections. Il y a la Cote d’Ivoire, le pays de son père et, chose moins connue, le Portugal d’où est originaire sa mère. Et dans le pays de Cristiano Ronaldo, le forcing a commencé pour que cette possibilité de le voir rejoindre la sélection soit étudiée sérieusement.

Eli Junior Kroupi représente l’avenir et pourrait être un joueur offensif de premier plan au Portugal, surtout que Cristiano Ronaldo s’approche tout de même grandement de la fin de sa carrière internationale. Peut-être même avec la Coupe du monde en Amérique.

Pour le moment, l’attaquant né à Lorient n’a en tout cas jamais évoqué la possibilité de rejoindre un autre pays que la France. A 19 ans, il a encore le temps et Didier Deschamps n’aime pas spécialement appeler des joueurs quand ils sont trop jeunes, en dehors de l’exception Kylian Mbappé. Mais avec la Coupe du monde qui approche et sa très belle saison, la tentation de rejoindre une autre sélection pourrait grandir dans les prochaines semaines.