ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuqwrvu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rdbfvs1gsuxfrelnqudf

EdF : Capitaine critiqué, Kylian Mbappé prépare sa réponse

Mondial 202614 juin , 19:20
parFoot01 avec Reuters
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Kylian Mbappé aborde le match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Sénégal mardi, alors que les interrogations fusent à son sujet après une saison qui a placé la plus grande star du football français sous une pression énorme.
Le capitaine de l'équipe de France n'a pas marqué lors des matches de préparation contre la Côte d'Ivoire et l'Irlande du Nord et a terminé la saison au Real Madrid sans remporter de trophée, bien qu'il ait terminé meilleur buteur de la Liga.
Ses performances, son leadership et son comportement en dehors du terrain font régulièrement l'objet de discussions depuis que le Real Madrid a échoué tant en Ligue des champions que dans la course au titre national.
Kylian Mbappé a également été la cible de critiques sur son leadership depuis sa prise de fonction comme capitaine, en remplacement d'Hugo Lloris en 2023. Parmi ceux doutant qu'il soit l'homme idéal pour mener l'équipe de France figure Frank Leboeuf, champion du monde 1998.
Pourtant, au sein du camp français, le soutien à Kylian Mbappé semble inébranlable.
Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'Or, qui s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes de l'équipe, a affirmé que les critiques adressées à son coéquipier de longue date et ami proche étaient allées trop loin.
"Les critiques à son égard sont très, très injustes", a déclaré Ousmane Dembélé au journal espagnol Marca cette semaine.
"Certaines personnes exagèrent leurs critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Elles ne devraient pas s'acharner sur lui. Qu'il lace ses chaussures ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non, c'est trop. C'est un être humain, après tout."
"En équipe de France, il est très bien avec nous, c’est un leader."
Le défenseur Lucas Hernandez a tenu des propos similaires, affirmant que Kylian Mbappé restait pleinement concentré malgré le bruit autour de lui.
"Quand on est Kylian Mbappé, tout le monde observe ce que l'on fait, sur le terrain et en dehors", a déclaré Lucas Hernandez.
"Il est à 100 % motivé pour la Coupe du monde. Il va faire taire toutes les critiques de cette saison."
La France fait partie des favoris pour remporter le trophée et Didier Deschamps entame son dernier tournoi à la tête de la sélection, offrant à Kylian Mbappé une occasion immédiate de ramener le débat sur ce qu'il fait de mieux.
S’il y a une scène sur laquelle Kylian Mbappé déçoit rarement, c’est bien la Coupe du monde, où la France affrontera également l’Irak et la Norvège dans le groupe I.
Il a marqué 12 fois en 14 matches de Coupe du monde, ce qui le place à seulement quatre buts du record historique de Miroslav Klose (16) et rappelle à quel point il peut rapidement faire taire ses détracteurs.
Un but supplémentaire le propulserait en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France, aux côtés d'Olivier Giroud (57), aujourd'hui à la retraite.
Articles Recommandés
Davitashvili ICONSPORT_364236_0073 (1)
ASSE

ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive

Valverde ICONSPORT_363019_0149
Mondial 2026

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

ICONSPORT_366590_0290
OL

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Diomandé ICONSPORT_368271_0046
PSG

Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

Fil Info

15 juin , 9:20
ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive
15 juin , 9:00
L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match
15 juin , 8:40
L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros
15 juin , 8:20
Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME
15 juin , 8:15
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
15 juin , 8:00
OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille
15 juin , 7:00
La Suède massacre la Tunisie
15 juin , 7:00
TV : Argentine - Algérie, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
15 juin , 6:56
La Côte d'Ivoire surprend l'Equateur sur le gong

Derniers commentaires

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

on verra bien

OM : La décision tombe, l'UEFA sauve Marseille

En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco

Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose

Fier d'avoir écrit vos merdes d'articles ne donnant comme partant ?

Yan Diomandé explose au Mondial, le PSG lâche 150 ME

A ce prix gardons Barcola ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading