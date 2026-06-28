Corée du Sud : Le sélectionneur démissionne

Troisième de sa poule malgré une victoire initiale contre la République Tchèque, la Corée du Sud s’est ensuite écroulée face au Mexique et surtout l’Afrique du Sud, au point de ne pas poursuivre sa route.

Dans la foulée de l’élimination, rendue officielle samedi soir avec les derniers résultats, le sélectionneur de la Corée du Sud a immédiatement démissionné. Hong Myung-Bo a annoncé son départ alors que le pays est tombée de très haut, se voyant au moins jouer les 16e de finale avec un point à prendre contre l’Afrique du Sud lors du dernier match.