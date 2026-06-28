Corée du Sud : Le sélectionneur démissionne

Excellent exemple de City qui a écrasé la PL et puis 1 seule saison la LDC avant d'en disparaitre.
En même temps, après être passé par la Bulgarie ou la 2eme division belge…il se dit que marseille, c est toujours mieux et que c est sûrement le max qu il puisse viser pour le moment
La saison de l'Om se joue bien sûr 5-6 matchs entre août et septembre.
Dsl et bonne soirée ⭐️⭐️😘
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🚨 OFFICIEL ! HONG MYUNG-BO DÉMISSIONNE DE SON POSTE DE SÉLECTIONNEUR DE LA CORÉE DU SUD ! ❌🇰🇷