« C’est trop cher », les Etats-Unis s’en prennent à la FIFA

De vrais supporters vont rater des matchs- Timothy Weah
je n'ai regardé que le dernier quart d'heure, je pense avoir bien fait. Que le meilleur gagne.
Ramos jamais faut le vendre c'est le Dieu des super sub
Bé d'après les stats ces 17 tirs chacun et 6 tirs cadrés de chaque côté... donc dire que ce sont leurs 2d occaz...
le sens du timing mon ami
Doué tres décevant....il plombe le match. L'arbitre nous a tué et le scénario était annoncé pour maintenir le suspens et vendre la ligue . On aurait dû gagner aisément avec un arbitrage normal.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Belle surprise de la 1re partie de saison, Timothy #Weah s'est confié, pour sa 1re interview de l'exercice, sur son parcours, ses débuts à l'#OM, sa relation avec son père, ou le Mondial 2026. 1re partie de notre entretien dans le Dauphiné libéré. #teamOM c.ledauphine.com/sport/2026/01/…