Donald Trump et Gianni Infantino

« C’est trop cher », les Etats-Unis s’en prennent à la FIFA

Mondial 202608 janv. , 19:40
parEric Bethsy
Fier du succès de la vente des places pour le Mondial 2026, le président de la FIFA Gianni Infantino a choisi d’ignorer les critiques. La polémique est pourtant bien réelle puisque l’Américain Timothy Weah, joueur d’un des pays hôtes de la compétition, conteste les tarifs proposés.
Les belles promesses se sont envolées. Alors qu’elle s’était engagée à vendre des places à partir de 18 euros, la FIFA n’a pas hésité à revoir ses plans. L’instance internationale a finalement opté pour une tarification dynamique. Autrement dit, le prix d’un billet varie en fonction de la demande. Ce qui explique la nette augmentation des montants initialement annoncés et les nombreuses critiques qui ont suivi. Des commentaires injustifiés pour Gianni Infantino qui se réjouissait du succès de la vente en décembre dernier.
« En seulement 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes provenant du monde entier pour acheter des billets pour la Coupe du monde, se félicitait le président de la FIFA. Malgré toutes les informations que vous avez pu lire sur les prix, entre 6 000 et 60 dollars, la vérité est que ce sont là les chiffres réels. (…) Au cours de l'histoire presque centenaire de la Coupe du monde, 44 millions de billets ont été vendus, et nous avons depuis reçu trois fois plus de demandes. » Sa fierté n’a évidemment pas calmé les fans incapables de se payer un billet. D’autant que certains acteurs du football partagent leur avis.
De vrais supporters vont rater des matchs
- Timothy Weah
C’est notamment le cas de l’international américain Timothy Weah qui a poussé un coup de gueule dans son entretien accordé au Dauphiné Libéré. « C’est trop cher, a critiqué l’ailier de l’Olympique de Marseille. Le football doit rester un plaisir pour tout le monde. Cette Coupe du monde, ça va être bien, mais ce sera davantage un spectacle. Je suis juste un peu déçu par le prix des billets, parce que beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs. » Ce n'est pas un problème pour la FIFA tant que les places sont vendues.
