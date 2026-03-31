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CdM : Bosnie - Italie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live)

Mondial 202631 mars , 19:26
parGuillaume Conte
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Bosnie : Vasilj; Memić, Muharemović, Katić, Kolašinac; Dedić, Šunjić, Bašić; Demirović, Džeko (C), Bajraktarević
Italie : Donnarumma : Mancini, Bastoni, Calafiori : Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco : Retegui, Kean
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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