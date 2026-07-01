ICONSPORT_369475_0094

CdM 2026 : Miracle pour la Belgique, le Sénégal éliminé

Mondial 202602 juil. , 00:50
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Dans un match très mal engagé où le Sénégal fonçait vers les 1/8e de finale, la Belgique a rattrapé deux buts de retard pour s’imposer sur un pénalty litigieux à la 125e minute. 
Pendant 86 minutes, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de la Belgique, ce mercredi soir à Seattle. Les Lions de la Teranga dominaient d’entrée les débats, ouvrant le score par Habib Diarra qui avait bien suivi un ballon dans la surface (0-1, 25e). Après le repos, malgré les changements, les Diables Rouges ne trouvaient pas la solution, encaissant même un second but sur un missile d’Ismaïla Sarr, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial (0-2, 51e). 
Plus rien ne bougeait jusqu’à la 85e minute. Il fallait ensuite le réveil de Lukaku, entré en jeu, pour reprendre au premier poteau un centre (1-2, 85e). La Belgique donnait tout et égalisait immédiatement par Tielemans, qui marquait de la tête sur sortie ratée de Diaw (2-2, 89e). 
Direction donc une prolongation tendue, où les équipes prenaient peu de risque. Et comme dans le temps réglementaire, alors que tout semblait scellé vers les tirs au but, Tielemans s’écroulait sur un tacle au premier poteau. L’arbitre consultait la VAR et donnait un penalty très litigieux, que Tielemans transformait sans trembler (3-2, 125e). 
La Belgique s’en tirait très bien, se frayant à l’arrachée son chemin pour les 1/8 de finale où elle défiera le vainqueur du match entre les Etats-Unis et la Bosnie. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_368114_0083
Mondial 2026

TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

ICONSPORT_366148_0476 Greenwood
OM

OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

ICONSPORT_279667_0249
OL

L’OL met son staff médical à la porte

Rayan Cherki a brillé contre la Côte d'Ivoire
Equipe de France

EdF : Cherki et Deschamps en froid, la vérité éclate

Fil Info

02 juil. , 00:00
TV : Portugal - Croatie, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
01 juil. , 23:15
OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?
01 juil. , 22:58
L’OL met son staff médical à la porte
01 juil. , 22:30
EdF : Cherki et Deschamps en froid, la vérité éclate
01 juil. , 22:00
PSG : Fabian Ruiz sur le départ, il envoie un message limpide
01 juil. , 21:30
OM : L'aveu terrible de Genesio sur le mercato
01 juil. , 21:00
Les supporters virent un joueur, l’ASSE obéit
01 juil. , 20:52
Le gros coup pour Tottenham, Tonali débarque
01 juil. , 20:47
Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Derniers commentaires

CdM 2026 : Miracle pour la Belgique, le Sénégal éliminé

Bien sur c est quand ça arrange qu il y a penalty. Il y a déjà eu des situations bien plus graves que ça et jamais la var ni l arbitre revisionnagent les images. Plus facile de revisioner pour certaines équipes

CdM 2026 : Miracle pour la Belgique, le Sénégal éliminé

Il y avait bien pénalty.

EdF : Cherki et Deschamps en froid, la vérité éclate

Cherki me rappelle la Benz... Va foutre la merde... Faut trouver un nouveau Valbuena...

OL : Tagliafico vendu cet été, l'offre arrive

Même libre, ça économiserait une année de son salaire(chargé), tout bénef pour recruter derrière.

OM : Le transfert de Greenwood à l’Atlético bouclé cette nuit ?

Ça serait un bon club pour lui qui jouerai la LDC tout les ans pratiquement, c'est l heure qu'il parte il c'est relancer

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading