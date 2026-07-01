CdM 2026 : Miracle pour la Belgique, le Sénégal éliminé

Bien sur c est quand ça arrange qu il y a penalty. Il y a déjà eu des situations bien plus graves que ça et jamais la var ni l arbitre revisionnagent les images. Plus facile de revisioner pour certaines équipes
Il y avait bien pénalty.
Cherki me rappelle la Benz... Va foutre la merde... Faut trouver un nouveau Valbuena...
Même libre, ça économiserait une année de son salaire(chargé), tout bénef pour recruter derrière.
Ça serait un bon club pour lui qui jouerai la LDC tout les ans pratiquement, c'est l heure qu'il parte il c'est relancer
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Tielemans transforme le penalty de la 120e minute et fait basculer la Belgique !!⚽️ Les Diables Rouges mènent 3-2 face au Sénégal. Suivez le match bit.ly/3Qx0IrQ sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #BELSEN