CdM 2026 : Miracle pour la Belgique, le Sénégal éliminé

Dans un match très mal engagé où le Sénégal fonçait vers les 1/8e de finale, la Belgique a rattrapé deux buts de retard pour s’imposer sur un pénalty litigieux à la 125e minute.

Pendant 86 minutes, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de la Belgique, ce mercredi soir à Seattle. Les Lions de la Teranga dominaient d’entrée les débats, ouvrant le score par Habib Diarra qui avait bien suivi un ballon dans la surface (0-1, 25e). Après le repos, malgré les changements, les Diables Rouges ne trouvaient pas la solution, encaissant même un second but sur un missile d’Ismaïla Sarr, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial (0-2, 51e).

Plus rien ne bougeait jusqu’à la 85e minute. Il fallait ensuite le réveil de Lukaku, entré en jeu, pour reprendre au premier poteau un centre (1-2, 85e). La Belgique donnait tout et égalisait immédiatement par Tielemans, qui marquait de la tête sur sortie ratée de Diaw (2-2, 89e).

Direction donc une prolongation tendue, où les équipes prenaient peu de risque. Et comme dans le temps réglementaire, alors que tout semblait scellé vers les tirs au but, Tielemans s’écroulait sur un tacle au premier poteau. L’arbitre consultait la VAR et donnait un penalty très litigieux, que Tielemans transformait sans trembler (3-2, 125e).

La Belgique s’en tirait très bien, se frayant à l’arrachée son chemin pour les 1/8 de finale où elle défiera le vainqueur du match entre les Etats-Unis et la Bosnie.