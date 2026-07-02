CdM 2026 : L’Espagne se qualifie sans trembler contre l’Autriche

Trop cher pour nos finances, et pour un joueur inconnu au bataillon, issu d'un championnat mineur. Ce n'est pas la politique de l'OL de miser de telles sommes sur ce qui serait un pari. A la moitié de ce prix, bonus compris, ce serait déjà un risque, alors à plus ou moins 20 millions, c'est du délire, vu le contexte. D'autant plus qu'on n'a aucune garantie de se qualifier pour la LDC. Bref, next.
C est l Espagne qui va etre champion du monde
C'est bizarre... un joueur que les merdias n'annoncent pas au PSG !!!
Tu veux à tout prix avoir raison... alors que tout te prouve ton ignorance. Nasser doit être content d'avoir de tels débiles comme supporters du PSG. ^^
Tiens... revoilà le débile !
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