CdM 2026 : L’Espagne se qualifie sans trembler contre l’Autriche

16e de finale de la Coupe du Monde 2026 :

SoFi Stadium, Los Angeles (USA).

Espagne - Autriche : 3-0.

Buts : Oyarzabal (36e, 89e), Porro (66e) pour l’Espagne.

Sans trembler, l’Espagne a tranquillement dominé l’Autriche à Los Angeles (3-0) pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Vainqueur de l’Euro 2024, l’Espagne n’avait clairement pas envie de subir le même sort que l’Allemagne, surprise par le Paraguay. Par conséquent, la Roja mettait directement toutes les chances de son côté pour franchir l'obstacle autrichien. Pendant la première demi-heure de jeu, l’Espagne dominait, Cucurella pensait même ouvrir la marque mais son but était refusé pour une légère faute sur Schlager (29e). Et après une première occasion (33e), c'est Oyarzabal qui débloquait la situation pour le pays ibérique ! Bien servi sur un centre au sol de Cucurella au point de penalty, l’attaquant de la Real Sociedad trouvait le chemin des filets d’une frappe décroisée du gauche (1-0 à la 36e). Avant la mi-temps, Baena était proche du break mais son coup-franc trouvait la transversale avant que Schlager ne réalise un arrêt déterminant face à Yamal (45e+2).

Au retour des vestiaires, le match était plus calme. Mais après l’heure de jeu, la Roja faisait le break en toute logique. À l’issue d’une belle action collective, Pedro Porro venait reprendre le centre de Baena d’une tête puissante pour tromper Schlager (2-0 à la 66e). Avec deux buts d’avance, l'Espagne gérait tranquillement sa fin de match, et Oyarzabal y allait finalement de son doublé sur un nouveau service de Cucurella (3-0 à la 89e) pour offrir un ticket en huitièmes de finale à son pays.

Lundi prochain du côté de Dallas, l’équipe de Luis de la Fuente affrontera le vainqueur du choc entre le Portugal et la Croatie, qui se disputera à 1h du matin cette nuit.