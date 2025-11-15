CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial

Grâce à sa victoire ce samedi soir en Géorgie (0-4), l'Espagne est virtuellement qualifiée pour le Mondial 2026. En effet, la Roja compte trois points d'avance sur la Turquie, mais a une différence de +19 contre +5 pour les Turcs. Sachant qu'il ne reste plus qu'un match aux deux équipes, et que justement il s'agit d'Espagne-Turquie, il faudrait un énorme exploit pour que la Turquie passe devant.