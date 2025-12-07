CdM 2026 : Les supporters de l'Algérie violentés par la FIFA

Samedi, la FIFA a dévoilé le calendrier complet de la prochaine coupe du monde. Si l'Equipe de France jouera à des horaires acceptables pour ses supporters, ce n'est pas le cas de tout le monde. Suivre le parcours de l'Algérie sera synonyme de nuits blanches.

La FIFA voulait offrir beaucoup de football aux supporters du monde entier l'été prochain, ça sera pratiquement l'overdose certains jours. Avec 48 participants, la Coupe du monde 2026 proposera 104 matchs dont 72 en phase de poules. Les journées en Amérique du Nord et les soirées en Europe seront rythmées par quatre matchs quotidiens. Le calendrier est forcément très varié en terme d'horaires d'autant que les trois pays hôtes (Etats-Unis, Canada, Mexique) proposent plusieurs fuseaux horaires différents.

L'Algérie reine de la nuit cet été

Une programmation qui a presque découragé les plus fidèles supporters. « La coupe du monde la plus éteinte possible », « Il faut qu’on dorme tôt pour pouvoir se lever et regarder. Un horaire catastrophique », « Le décalage horaire va niq**r toute la hype de la coupe du monde je suis dégoûté de ces horaires l’Europe est l’une des zones où la coupe du monde est la plus visionnée et ils n’ont pas été capables de s’adapter à leur horaire », pouvait-on lire sur le réseau social X. Néanmoins, ce programme fait le bonheur des joueurs algériens qui joueront à chaque fois en soirée, heure locale. Au vu de la chaleur étouffante des Etats-Unis, c'est une bonne nouvelle pour les organismes.