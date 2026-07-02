CdM 2026 : Les Etats-Unis solides face à la Bosnie





Le parcours parfait continue pour les Etats-Unis, qui ont déroulé face à une Bosnie bien inoffensive sur le score de 2-0.

Folarin Balogun a ouvert le score en étant très présent offensivement, mais il a ensuite pris un carton rouge direct pour une faute, et manquera donc le 1/8e de finale. D’un coup-franc, Tillman a doublé la mise pour permettre aux USA de poursuivre l’aventure, et d’affronter la Belgique au prochain tour.