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CdM 2026 : Les Etats-Unis solides face à la Bosnie

Mondial 202602 juil. , 7:14
parGuillaume Conte
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Le parcours parfait continue pour les Etats-Unis, qui ont déroulé face à une Bosnie bien inoffensive sur le score de 2-0.
Folarin Balogun a ouvert le score en étant très présent offensivement, mais il a ensuite pris un carton rouge direct pour une faute, et manquera donc le 1/8e de finale. D’un coup-franc, Tillman a doublé la mise pour permettre aux USA de poursuivre l’aventure, et d’affronter la Belgique au prochain tour. 
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Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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13
Auxerre
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14
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15
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Le Mans
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18
Lorient
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