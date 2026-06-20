CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

rien a voir avec labrune !! La DNCG veut des garantie du proprio , qu'il puisse avoir la surface financière pour le club sur l'année a venir !! Vu la situation et le passage devant l'UEFA, ils vont encadrer la masse salariale et demander des garanties financières Alors détend toi avec ta haine de l'OM c'est pathetique !!