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CdM 2026 : Le programme TV des matchs de samedi

Mondial 202620 juin , 11:40
parGuillaume Conte
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Samedi 20 juin
19h00 : Pays-Bas - Suède (sur M6 et beIN Sports 1)
22h00 : Allemagne - Côte d’Ivoire (sur M6 et beIN Sports 1)
Dimanche 21 juin
2h00 : Équateur - Curaçao (sur beIN Sports 1)
6h00 : Tunisie - Japon (sur beIN Sports 1)
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Derniers commentaires

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

rien a voir avec labrune !! La DNCG veut des garantie du proprio , qu'il puisse avoir la surface financière pour le club sur l'année a venir !! Vu la situation et le passage devant l'UEFA, ils vont encadrer la masse salariale et demander des garanties financières Alors détend toi avec ta haine de l'OM c'est pathetique !!

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

Rachat de l’OL en danger, Cork Gully fait très peur

Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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