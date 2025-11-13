CdM 2026 : Le programme TV des barrages en Afrique

Les demi-finales des barrages de la zone Afrique auront lieu ce jeudi 13 novembre.

17h00 : Nigéria - Gabon sur L’Equipe Live Foot

20h00 : Cameroun - RD Congo L’Equipe Live Foot

Les deux vainqueurs des demi-finales s’affronteront en finale, sur terrain neutre au Maroc, ce dimanche 16 novembre. Le vainqueur de cette finale sera qualifié pour le barrage intercontinental.