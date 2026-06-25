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CdM 2026 : L’Allemagne sanctionnée par la FIFA, Nagelsmann enrage

Mondial 202625 juin , 20:30
parAlexis Rose
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Déjà qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, l’Allemagne ne connaîtra son adversaire pour les seizièmes qu’à l’issue de la dernière journée samedi. Un vrai désavantage pour la Mannschaft de Julian Nagelsmann…
L’Allemagne crie au complot. Déjà qualifiée depuis samedi dernier grâce à sa victoire face à la Côte d’Ivoire (2-1), qui faisait suite au large succès contre Curaçao en ouverture de son Mondial (7-1), la Mannschaft est même assurée de terminer à la première place du Groupe E. Avant même la dernière journée, qui se jouera ce jeudi soir avec un match entre l’Allemagne et l’Equateur, le pays germanique sait qu’il se retrouvera tout en haut du tableau de la phase finale. Avec un seizième de finale à disputer dès lundi soir à Boston, mais contre un adversaire encore inconnu… Et c’est bien cela qui gène l’Allemagne.
S’ils disputeront le premier seizième de finale de l’histoire de la Coupe du Monde à 48 pays, les Allemands vont en subir un des principaux désavantages. Puisque l’Allemagne doit affronter un des meilleurs troisièmes, parmi les groupes A, B, C, D ou F. Sauf que pour connaître l’identité de son adversaire, la Mannschaft va devoir attendre la fin de la phase groupe, à savoir samedi soir, afin d’avoir le classement définitif des meilleurs troisièmes. Un système de combinaisons initié par la FIFA qui ne plaît pas du tout à Julian Nagelsmann.

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« Être pénalisé pour avoir gagné le groupe, ce n’est pas idéal »

« Pour être honnête, je ne suis pas très fan. Être pénalisé pour avoir gagné le groupe, ce n’est pas idéal. Quand on regarde tous ces algorithmes, c’est incroyablement complexe. Plus il y a d’équipes, plus ça se complique. C’est pourquoi il faut être prudent dans ses critiques. J’ai déjà prévu de travailler toute la nuit de samedi soir. Il va de soi que ce n’est pas l’idéal. Mais tout est gérable. Nous nous sommes déjà préparés en nous répartissant les adversaires les plus probables ; j’ai visionné quelques matchs, notre équipe d’analystes aussi. On est encore jeune. Travailler toute la nuit ne pose donc aucun problème », a balancé, en conférence de presse, le sélectionneur allemand, qui sait que son pays a quand même de grandes chances d’affronter le 3e du groupe D, le Paraguay ou l’Australie… avant de potentiellement rencontrer la France en huitièmes. Pas de quoi rassurer Nagelsmann, qui estime donc que son équipe n’est pas vraiment avantagée par ce nouveau Mondial.
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