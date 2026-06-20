L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Choc du groupe E de très belle facture entre l’Allemagne et la Cote d’Ivoire, ce samedi à Toronto. Un but de dernière seconde d’Undav, a offert la victoire 2-1 à l’Allemagne.

Match très animé ce samedi entre l’Allemagne et la Cote d’Ivoire, à Toronto. Les Ivoiriens démarraient clairement mieux la rencontre et étaient récompensés par un but de Kessie, qui avait bien suivi une action chaude dans la surface (0-1, 30e).

La seconde période était totalement opposée, avec une domination allemande et une égalisation logique d’Undav sur un beau centre d’Amiri, deux remplaçants entrés en jeu quelques minutes plut tôt (1-1, 68e).

La fin de match était folle, avec des énormes occasions des deux cotés, mais aucun but n’était finalement marqué jusqu’aux arrêts de jeu. C’était le moment choisi par Undav pour inscrire un doublé avec une frappe précise après avoir été trouvé par Nmecha au coeur de la surface, Konan couvrant très largement le hors-jeu (2-1, 93e). Une victoire arrachée pour une équipe d’Allemagne enfin performante dans un premier tour de Coupe du monde.