CdM 2026 : L'Algérie dépose plainte à cause de Lionel Messi

A cause de plusieurs décisions arbitrales litigieuses lors du match entre l'Argentine et l'Algérie, qui ont tourné en faveur de l'Albiceleste, la Fédération algérienne de football a adressé une plainte officielle à la FIFA.

Si le monde du football a été frappé par cette nouvelle démonstration de Lionel Messi, 38 ans, auteur d'un triplé lors du premier match de l'Argentine dans cette Coupe du monde 2026 face à l'Algérie, personne n'a pu occulter un fait de jeu qui aurait pu rebattre totalement les cartes lors de cette partie. Quelques minutes après avoir ouvert le score (17'), l'octuple Ballon d'Or s'est rendu coupable d'un très vilain geste en écrasant l'arrière du tibia d'Aïssa Mandi (32').

Une action qui génère très souvent un carton rouge - ou à minima un jaune si l'arbitre est dans un bon jour -, mais Szymon Marciniak n'a sifflé qu'un coup-franc sans avertir Lionel Messi. Une situation qui a rendu fous les Fennecs, tout comme une autre, plus tard au cours de la rencontre, impliquant un coup de coude au visage d'Ibrahim Maza par Alexis Mac Allister.

La FAF dépose une plainte à la FIFA

Suite à ces deux situations très favorables à l'Argentine, la Fédération algérienne de football a adressé une plainte officielle à la FIFA, révèle le site algérien Competition. Cette dernière conteste les deux actions litigieuses évoquées ci-dessus, en rappelant que l'assistance vidéo n'a même pas jugé bon de revenir sur ces actions, conformément aux lois. La FAF est d'ailleurs formelle : si ces deux situations avaient été mieux jugées par l'arbitre du jour, l'Algérie aurait pu se retrouver en supériorité numérique, ce qui aurait drastiquement changé la tournure du match.

En attendant de connaître la réponse de la plus haute instance du football, les Fennecs ont les yeux rivés sur leur deuxième objectif de cette Coupe du monde et la rencontre face à la Jordanie. Les hommes de Vladimir Petkovic doivent impérativement l'emporter pour espérer aller plus loin que la phase de groupes.