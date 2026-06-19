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CdM 2026 : L'Algérie dépose plainte à cause de Lionel Messi

Mondial 202619 juin , 16:20
parQuentin Mallet
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A cause de plusieurs décisions arbitrales litigieuses lors du match entre l'Argentine et l'Algérie, qui ont tourné en faveur de l'Albiceleste, la Fédération algérienne de football a adressé une plainte officielle à la FIFA.
Si le monde du football a été frappé par cette nouvelle démonstration de Lionel Messi, 38 ans, auteur d'un triplé lors du premier match de l'Argentine dans cette Coupe du monde 2026 face à l'Algérie, personne n'a pu occulter un fait de jeu qui aurait pu rebattre totalement les cartes lors de cette partie. Quelques minutes après avoir ouvert le score (17'), l'octuple Ballon d'Or s'est rendu coupable d'un très vilain geste en écrasant l'arrière du tibia d'Aïssa Mandi (32').
Une action qui génère très souvent un carton rouge - ou à minima un jaune si l'arbitre est dans un bon jour -, mais Szymon Marciniak n'a sifflé qu'un coup-franc sans avertir Lionel Messi. Une situation qui a rendu fous les Fennecs, tout comme une autre, plus tard au cours de la rencontre, impliquant un coup de coude au visage d'Ibrahim Maza par Alexis Mac Allister.

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La FAF dépose une plainte à la FIFA

Suite à ces deux situations très favorables à l'Argentine, la Fédération algérienne de football a adressé une plainte officielle à la FIFA, révèle le site algérien Competition. Cette dernière conteste les deux actions litigieuses évoquées ci-dessus, en rappelant que l'assistance vidéo n'a même pas jugé bon de revenir sur ces actions, conformément aux lois. La FAF est d'ailleurs formelle : si ces deux situations avaient été mieux jugées par l'arbitre du jour, l'Algérie aurait pu se retrouver en supériorité numérique, ce qui aurait drastiquement changé la tournure du match.
En attendant de connaître la réponse de la plus haute instance du football, les Fennecs ont les yeux rivés sur leur deuxième objectif de cette Coupe du monde et la rencontre face à la Jordanie. Les hommes de Vladimir Petkovic doivent impérativement l'emporter pour espérer aller plus loin que la phase de groupes.
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Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..

CdM 2026 : L'Algérie dépose plainte à cause de Lionel Messi

Pauvres victimes !!

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣

CdM 2026 : L'Algérie dépose plainte à cause de Lionel Messi

Rien ne change

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M

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