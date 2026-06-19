CdM 2026 : L'Algérie dépose plainte à cause de Lionel Messi

Je suis triste du départ d'Afonso, auquel je me suis attaché, comme beaucoup. J'aurais aimé qu'il reste où qu'il soit vendu plus cher. Mais on devait faire une grosse vente avant le 30 juin, tour préliminaire ou pas en août. Bref, on n'a pas le choix et on est sous pression. Et ça va durer car le deficit reste abyssal..
Pauvres victimes !!
"c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters" 🤣
Rien ne change
On oublie pas qu'on est en mode survie mais on a quand meme le droit d'etre frustré et désabusé ... si on ne passe pas les preliminaires ont pourrait clairement dire que les 32M auront provoqué une perte de plus de 50M
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La Federazione calcistica algerina (Faf) ha presentato un ricorso ufficiale alla #Fifa dopo le decisioni arbitrali durante la sfida persa 0-3 contro l'#Argentina ai Mondiali 2026, contestando in particolare la mancata espulsione di #Messi. (Fonte competition.dz)