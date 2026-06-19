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Mondial 2026 : Le maire de New-York veut imposer la diffusion gratuite

Mondial 202619 juin , 13:40
parFoot01 avec Reuters
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Le maire de New York, Zohran Mamdani, prévoit de diffuser les matchs de la Coupe du monde sur des centaines de bornes LinkNYC réparties dans Big Apple, affirmant vouloir rendre le sport plus accessible aux supporters ordinaires.
"Quelle que soit l’infrastructure dont nous disposons, nous devons l’utiliser pour faciliter l’accès au sport", a déclaré Zohran Mamdani à Reuters jeudi.
Assister aux matchs de la Coupe du monde s’est avéré plus coûteux que jamais, les États-Unis co-organisant le tournoi avec le Canada et le Mexique. La tarification dynamique des billets a rendu les matchs inaccessibles pour de nombreux supporters, le prix d’entrée pour les matchs à New York/New Jersey et à Miami approchant les 1.000 dollars (872,60 euros) à l’approche du tournoi.
Âgé de 34 ans, Zohran Mamdani a obtenu avec le Comité d’organisation New York New Jersey 1.000 billets à 50 dollars pour des habitants de New York, avec transport aller-retour gratuit en autocar.

Le maire de New-York veut un Mondial populaire

"Si nous laissons le sport devenir un bien de luxe, nous le laissons également se couper de ses racines en tant qu’expression des classes populaires, et non pas seulement comme une activité à laquelle on participe, mais aussi comme quelque chose dont on fait partie", a déclaré Zohran Mamdani, qui a célébré la victoire des Knicks lors d’un défilé avec une pluie de confettis dans le centre-ville de Manhattan jeudi. Le maire avait négocié avec la NBA la diffusion de deux matches des finales sur ces écrans pour permettre aux New-Yorkais sans accès au streaming de suivre l’équipe locale.
Il a ajouté que le sport devait être considéré au même titre que les autres éléments autour desquels les gens construisent leur vie.
Au début du mois, la mairie a lancé des maillots de football inspirés de New York pour célébrer la Coupe du monde. Fabriqués à Brooklyn, ils étaient vendus environ 50 dollars, selon GQ, contre 130 dollars pour un maillot de l’équipe des États-Unis dans les stades du tournoi. Le premier lot de 1.500 maillots a été écoulé et un nouveau est en préparation, selon la mairie.
Les initiatives de Zohran Mamdani n’ont pas fait l’unanimité. Au début du mois, James Dolan, propriétaire des Knicks, a vivement critiqué le maire et les autorités locales au sujet des mesures de sécurité mises en place autour du Madison Square Garden pour les finales de la NBA, affirmant qu’elles avaient transformé les rues en "État policier".
Mais alors que l’été sportif new-yorkais bat son plein, avec six autres matchs de la Coupe du monde à New York et dans le New Jersey ainsi que l’US Open de golf à Southampton, les experts estiment que les initiatives populaires de Zohran Mamdani trouveront un écho auprès de nombreux New-Yorkais.
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