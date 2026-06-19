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TV : Le Mondial déraille, M6 et Beinsports sont innocents

Mondial 202619 juin , 13:00
parClaude Dautel
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Depuis le début de la Coupe du Monde, les téléspectateurs sont nombreux à se plaindre d'une réalisation parfois exotique lors des matchs. Mais M6 et Beinsports, qui diffusent le Mondial en France, sont hors de cause.
La Coupe du monde engendre de très grosses audiences, même lorsque l'équipe de France ne joue pas. Ainsi, jeudi soir, la rencontre entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, qui n'est pas la plus sexy de ce premier tour, a permis à M6 d'avoir 3,58 millions de téléspectateurs et d'être la chaîne la plus regardée en France. Cependant, pour les amateurs de football, la réalisation laisse réellement à désirer, avec des choix parfois douteux de la part de celle-ci, des ralentis qui arrivent au mauvais moment, ou des angles parfois étranges. Mais, comme l'explique L'Equipe, M6 et Beinsports n'y sont strictement pour rien. C'est en effet la FIFA qui est à la manoeuvre et a choisi la société de la production du Mondial. Si cette dernière n'est pas novice en la matière, elle a tout de même fait des choix qui interpellent, notamment en supprimant des caméras dans l'axe, même si la FIFA précise qu'il y a 45 caméras sur chaque rencontre du premier tour.

La FIFA se satisfait de la couverture télé

Interrogé par le quotidien sportif sur ce choix de réalisation, qui ne fait pas l'unanimité, François-Charles Bideaux, qui a réalisé de très nombreux matchs, notamment lors de différentes coupes du monde, avoue ne pas s'y retrouver. « HBS a supprimé des caméras d'axe traditionnellement placées en tribunes à mi-hauteur, entre la ligne des 5,5 mètres et le poteau de corner. On a brisé un standard historique, fait remarquer celui qui a longtemps travaillé pour Canal+, avant de citer l’exemple du match France-Sénégal et du fameux penalty non accordé à Kylian Mbappé. Cette incapacité technique à fournir l'image parfaite peut créer un décalage majeur avec les commentateurs télé. Des angles manquent vraiment pour renseigner les détails dans les surfaces de réparation. Le VAR devient aveugle lui aussi et engendre donc un arbitrage fragilisé. Le réalisateur en est rendu à diffuser la "Ref Cam". C'est parfois plaisant mais sur la supposée faute, on ne voyait rien. C'était trop loin et ça "tremblait" trop. On en est donc réduit à diffuser des images qui ne montrent rien ! »
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