CdM 2026 : La Suisse sans pitié avec l’Algérie

Dans un match bien maitrisé, la Suisse n’a laissé aucune chance à l’Algérie, s’imposant 2-0 cette nuit à Vancouver.

Rapidement, sur un gros travail de Manzambi, Embolo a ouvert le score pour les Helvètes (1-0, 10e). En tout début de seconde période, sur un mauvais renvoi, Ndoye a crucifié Luca Zidane (2-0, 46e) pour envoyer la Suisse en 1/8e de finale. Grosse déception pour les Fennecs, qui n’auront jamais trouvé leur rythme et quittent la compétition avec au final une seule victoire, 2-1 face à la Jordanie.