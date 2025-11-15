CdM 2026 : La Suisse en ballotage favorable, une finale Ecosse-Danemark

Aucune équipe n'est mathématiquement assurée d'être qualifiée pour le prochain Mondial après les matchs de ce samedi soir. Mais la Suisse a fait un grand pas vers la Coupe du Monde en battant la Suède.

Il n'y a pas eu d'effet Graham Potter pour l'équipe de Suède, qui s'est nettement inclinée (4-1) en déplacement en Suisse. Grâce à cette victoire, l'équipe suisse est proche de la qualification pour le Mondial. Elle compte en effet trois points d'avance, et une différence de buts largement favorable (+12 contre +1) par rapport à son rival, et prochain adversaire, le Kosovo, qui de son côté s'est imposé en Slovénie (0-2).

A domicile, le Danemark a raté le coche et s'est contenté d'un nul (2-2) contre la Biélorussie. Dans le même temps, l'Ecosse est tombé en Grèce (3-2). Résultat, l'Ecosse recevra le Danemark pour une finale mardi soir à Hampden Park. Un match dont le vainqueur sera qualifié pour le Mondial 2026. En cas de nul, ce sont les Danois qui auront le ticket pour la Coupe du Monde.

Autre finale, ce sera entre la Bosnie-Herzégovine et l'Autriche, puisque ces deux pays se sont imposés ce samedi. Mardi soir, les Autrichiens devront faire un nul ou gagner à domicile contre la Bosnie pour aller au Mondial.