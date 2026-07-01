Canada-Maroc, la France menace les Lions

Opposé au Canada en huitièmes de finale du Mondial samedi, le Maroc partira grand favori. Les Lions de l’Atlas devront néanmoins éviter de penser à la suite de leur parcours, avec un éventuel quart face à l’équipe de France.

Tombeur des Pays-Bas en seizièmes de finale du Mondial , le Maroc doit maintenant composer avec l’étiquette de favori. Les Lions de l’Atlas ont largement les faveurs des pronostics avant leur confrontation face au Canada samedi. On pourrait même assister à un huitième de finale fortement déséquilibré selon Yacine Hamened.

« Je pense qu'il n'y a pas photo, a d’abord estimé le chroniqueur de Paris United. Honnêtement je ne vois pas comment le Canada pourrait sortir le Maroc. » Mais avec un peu plus de recul, l’observateur voit quand même deux obstacles, à commencer par la perspective alléchante de croiser l’équipe de France en quarts de finale.

« La première, c'est que le Maroc peut faire une erreur entre guillemets, c'est de déjà penser au match contre la France, a prévenu Yacine Hamened. On a connu ça dans plein de tournois et même dans d'autres sports, comme au tennis où des fois tu élimines un très bon joueur et puis tu penses déjà au match d'après alors qu'il faut aussi passer les petits. » Les Marocains devront rester concentrés sur le Canada et sur leur réalisme offensif.

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« La deuxième erreur, c'est le manque d'efficacité. Par exemple, le but que prend le Maroc face aux Pays-Bas, il part d'un dégagement du gardien, une déviation et ça va au bout. Quant tu commences à t'installer et à dominer… Ce n'est pas un relâchement, parce que ce n'est pas une erreur défensive. C'est juste le fait que ton bloc avance et à un moment donné tu laisses de la profondeur derrière toi, et le Canada a quand même des atouts dans la profondeur pour te faire mal sur ce type d'action », a alerté le chroniqueur tout de même confiant pour le champion d'Afrique.