Canada : Jonathan David massacré, il préfère cibler le Maroc

Après la cinglante défaite contre le Maroc (3-0) ce samedi, l’attaquant du Canada Jonathan David n’est pas épargné par les critiques. De son côté, son sélectionneur Jesse Marsch a préféré applaudir son équipe selon lui supérieure dans ce 8e de finale du Mondial 2026.

trop imprécis, dans le jeu et dans la surface ». Jusqu’au bout, cette saison 2025-2026 aura été un calvaire pour Jonathan David . Sur la lancée de ses mauvaises performances en Italie, l’attaquant de la Juventus Turin ne s’est pas non plus montré à son avantage avec le Canada. Nouvelle illustration ce samedi avec son inefficacité lors du 8e de finale du Mondial contre le Maroc. Noté 3/10 par L’Equipe, l’ancien joueur du LOSC n’a pas été épargné par nos confrères qui l’ont jugé «».

Lire aussi Le Maroc corrige le Canada et attend la France

Heureusement pour l’international canadien, son sélectionneur a évité d’accabler ses hommes. Au contraire, Jesse Marsch a étrangement trouvé son équipe supérieure aux Lions de l’Atlas. « Nous étions la meilleure équipe, a osé le technicien après la rencontre. Ils ont eu quelques actions de plus, mais au niveau de l'intensité nous étions au-dessus. Ils avaient de la qualité dans la dernière action, mais nous, on a mis la pression. Pour ce qui est du plan de jeu, de la tactique, des intentions des joueurs d'aller chercher le ballon, de l'énergie mise, on a été au-dessus en première mi-temps et une partie de la deuxième. »

« On a fait une première mi-temps incroyable, on a été malheureux parce qu'on n'était pas là en deuxième mi-temps. On aurait dû prendre l'avantage dans ce match, on aurait dû continuer avec cette intention. Mais encore une fois, ils ont de la qualité, ils ont des joueurs de haut niveau. Mais au niveau de la manière de jouer, du plan de match, on a été incroyables », a commenté Jesse Marssh, pas forcément lucide ni objectif au coup de sifflet final.