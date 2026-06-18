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Canada : Jambe brisée pour Ismaël Koné

Mondial 202619 juin , 1:20
parGuillaume Conte
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Dans un match qui tournait à la démonstration pour le Canada, une terrible nouvelle est venue poser une chape de plomb sur le stade de Vancouver.
Alors que les joueurs nord-américains menaient 3-0, Ismaël Koné a reçu un très gros coup sur la jambe, qui s’est brisée sur l’impact. Auteur de cette faute, Madibo a été expulsé après visionnage des images qui ne laissent aucune place au doute. Mais pour le joueur passé par l’OM et Rennes, à moins d’un miracle, c’est un terrible diagnostic qui risque d’être prononcé dans les prochaines heures. 
Selon la presse canadienne, une fois que le joueur a repris ses esprits et a été accompagné aux vestiaires, il a été emmené à l'hôpital pour passer les premiers examens et permettre à sa jambe d'être stabilisée. 
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première victoire pour le canada mais on retiendra surtout la blessure de Kone.

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Malo Gusto est arrière droit, et Hernandez est arrière gauche.

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Jamais compris pour DD ne le titularisait pas. Il est infiniment meilleur que Hernandez et il joue dans un grand championnat.

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j'espère qu'ils ont aimé en prendre 6

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bien mieux que la fraude hernandez en tout cas

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