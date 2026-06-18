Canada : Jambe brisée pour Ismaël Koné

première victoire pour le canada mais on retiendra surtout la blessure de Kone.
Malo Gusto est arrière droit, et Hernandez est arrière gauche.
Jamais compris pour DD ne le titularisait pas. Il est infiniment meilleur que Hernandez et il joue dans un grand championnat.
j'espère qu'ils ont aimé en prendre 6
bien mieux que la fraude hernandez en tout cas
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📸 - The Qatar player who made the tough foul on Ismael Kone is in tears as Kone is apparently injured.
Ismaël Koné is heading to the hospital to have his leg stabilized #CanMNT @TSN_Sports