neymar divise le Brésil avant le Mondial
Neymar ne fait plus l'unanimité

Neymar divise le Brésil en deux temps au pire moment

Mondial 202619 avr. , 14:30
parClaude Dautel
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A moins de deux mois du début du Mondial 2026, la situation de Neymar fait toujours débat au Brésil. Au point même que l'ancien joueur du PSG a fait l'objet d'un sondage dont le résultat est déroutant pour la star.
Neymar n'a jamais laissé le Brésil indifférent. Il est vrai que l'attaquant, désormais âgé de 34 ans, a longtemps porté les espoirs de la Seleçao. Mais, alors que le Mondial 2026 se profile, non seulement Neymar n'arrive plus à enchaîner les matchs, mais en plus il n'a visiblement pas abandonné l'idée de faire cohabiter les exigences du sport de haut niveau avec une hygiène de vie plus complexe. Au moment où Carlo Ancelotti semble vouloir se passer de lui cet été, l'ancien joueur du Paris SG veut tout faire pour être dans le groupe brésilien. Cependant, du côté du peuple brésilien, cela est loin de faire l'unanimité, Neymar n'étant plus prophète dans son pays. Le très sérieux institut de sondage Genial/Quaest a posé la question sur cette possible présence de Neymar en Seleçao et le résultat est très serré.

Neymar ne fait plus l'unanimité au Brésil

Ce sondage, réalisé ces derniers jours dans tout le Brésil, auprès d'un échantillon représentatif de 2.004 personnes, n'est pas très positif pour Neymar. « 47 % sont favorables à sa présence dans l'équipe du Brésil, tandis que 45 % s'y opposent. 8 % n'ont pas exprimé d'opinion. Les opinions divergent selon les régions. Le Sud est majoritairement opposé à ce qu’il soit là, tandis que le Nord-Est et le Centre-Ouest/Nord y sont favorables. Le Sud-Est affiche une réaction plus nuancée. Par tranche de revenus, le soutien est légèrement plus élevé chez les plus riches », précisent les auteurs du sondage. Ce partage du pays s'est confirmé cette semaine, lorsque Neymar a été pris à partie par un supporter de Santos.
Insulté par un fan qui lui a également reproché d'être « trop gros », Neymar ne s'est pas dégonflé et lui a répondu sur le même ton, demandant au supporter de se taire, dans un langage moins courtois. Alors que l'équipe du Brésil n'a jamais semblé aussi faible avant le Mondial, Carlo Ancelotti se prépare à prendre une décision qui va forcément faire énormément de bruit. Le sélectionneur italien de la Seleçao ne fera pas de cadeaux à Neymar et ce dernier n'a plus quelques quelques matchs pour s'imposer aux yeux d'Ancelotti.
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3
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Lorient
4130101194044-4
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3628106123743-6
12
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3529811103745-8
13
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343097142640-14
14
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