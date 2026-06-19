Brésil - Haïti : les compos (02h30 sur M6 et BeIN 1)

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

alors je l'avais vu jouer en jeune et je trouvais que c'etait un super coup et j'avais parlé a un pote portugais qui suis pas mal et il m'en avait dit que du bien et ne comprenait pas trop le tarif de 2m je m'attendais pas a qu'il performe aussi vite mais sur le terrain tu voyais deja que c'etait un vrai combattant meme en jeune .. le pb c'est que ce type de mentalité y en a pas tous les jours .. combien de temps qu'on avait pas vu ca a l'ol?