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Brésil - Haïti : les compos (02h30 sur M6 et BeIN 1)

Mondial 202620 juin , 1:20
parGuillaume Conte
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Brésil : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Raphinha, Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Matheus Cunha
Haïti Johny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Josué
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La dncg est un reel probleme surtout a cette periode le passage devrait etre apres le mercato ca eviterait les ventes a perte

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alors je l'avais vu jouer en jeune et je trouvais que c'etait un super coup et j'avais parlé a un pote portugais qui suis pas mal et il m'en avait dit que du bien et ne comprenait pas trop le tarif de 2m je m'attendais pas a qu'il performe aussi vite mais sur le terrain tu voyais deja que c'etait un vrai combattant meme en jeune .. le pb c'est que ce type de mentalité y en a pas tous les jours .. combien de temps qu'on avait pas vu ca a l'ol?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
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14
Paris
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15
Monaco
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Troyes
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Le Mans
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18
Lorient
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