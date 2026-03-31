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Bosnie-Italie : L’Italie soupçonnée de tricherie

Mondial 202631 mars , 9:00
parGuillaume Conte
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L'Italie joue sa place en Coupe du monde ce mardi soir en Bosnie, et ce match est déjà sulfureux avec un incident à 24 heures de la rencontre.
La tension monte autour du barrage entre la Bosnie et l’Italie, qui sera qualificatif directement pour la Coupe du monde, sur un match, ce mardi soir à Zenica. L’Italie ne se voit absolument pas manquer un troisième mondial consécutif, ce qui serait totalement humiliant et déclasserait définitivement la Nazionale au niveau international. Surtout dans des pays comme les Etats-Unis et le Canada, où la colonie italienne est très présente.

Un espion italien déguisé en militaire ?

Mais ce mardi matin, à quelques heures du match, la presse bosnienne dénonce un petit scandale. Lors de la séance d’entrainement de veille de match, interdite aux médias et à huis clos pour des raisons tactiques évidentes, un homme aurait filmé les séquences en étant déguisé en soldat des forces européennes. Son équipement militaire comportait un drapeau italien, ce qui a alerté les forces de sécurité, qui ont fini par le faire sortir alors qu’il filmait avec son téléphone portable.
De quoi faire encore plus monter la tension, alors qu’il est impossible de prouver bien évidemment que cet homme espionnait réellement l’entrainement de la Bosnie pour les besoins de l’équipe nationale italienne. Pour beaucoup, cela démontre néanmoins que l’Italie est désespérée avant ce match dont elle est bien sur favorite, même si les expériences précédentes en barrage se sont très mal passées pour la formation de Gennaro Gattuso.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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