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Angleterre-Ghana : Les compos (22h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202623 juin , 20:50
parCorentin Facy
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2e journée du Mondial 2026
Angleterre : Pickford, James, Konsa, Guéhi, Spence, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane
Ghana : Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Partey, Sibo, Iñaki Williams, Semenyo, Jordan Ayew
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Derniers commentaires

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
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Angers SCO
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12
Le Havre
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Auxerre
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Paris
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Monaco
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Troyes
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Le Mans
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18
Lorient
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